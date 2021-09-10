Соединенные Штаты будут расширять помощь Украине в противостоянии российской агрессии.

Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова, передает Укринформ.

«США подтвердили, что они будут активно нам помогать противостоять российской агрессии. Они нам активно помогают с самого начала агрессии, но новый этап сотрудничества говорит, что она будет расширяться», - сказала она.

Маркарова отметила, что подтверждения намерений помогать зафиксированы в рамочном соглашении по стратегическим принципам оборонного партнерства, подписанном в ходе визита в США.

По ее словам, документ также фиксирует углубление сотрудничества в Черноморском регионе, в развитии оборонной способности на суше, море и воздухе.

«А также в секторе кибербезопасности. Эта рамочное соглашение является базой по каждому из этих приоритетов, на которой мы можем вести с нашими коллегами разговоры», - акцентировала внимание госпожа посол.