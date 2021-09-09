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Президент Польши Александр Квасьневский, который способствовал вступлению соседней страны в ЕС и НАТО 17 и 22 года назад соответственно, назвал факторы, почему Украине до сих пор это не удалось, сообщает Радио НВ.

По мнению политика, для вступления в ЕС и НАТО нужно использовать исторические моменты, что и сделала Польша в 2004 и в 1999 годах.

Впрочем, сравнивать путь Польши и Украины не стоит, убеждает Квасьневский, ведь исторические предпосылки членства разные.

«Нельзя сравнивать Польшу и Украину, потому что у вас другая ситуация. Польша никогда не была советской республикой, экономика развивалась иначе, связи с Западом были крепче, чем у вас. История Советского Союза и сильное влияние России на все, что происходит в Украине, — тоже проблема для процессов вступления в НАТО и ЕС», — отметил Квасьневский.

Не способствует вступлению в союз и альянс, по мнению Квасьневского, и то, что в Украине не удалось быстро реализовать реформы, а экономика не начала расти.

Еще один озвученный Квасьневским фактор — внутренний.

«В Польше менялись правительства и президенты, но стратегию вступления в НАТО и ЕС поддерживали все. Насчет стратегии не было межпартийной борьбы. Украина — это всегда борьба. Приходит новый президент, приходит новая власть, и начинается новая стратегия. Это, конечно, тоже не помогает достичь цели», — утверждает бывший президент Польши.

Квасьневский добавил, что агрессия России тоже мешает вступлению Украины в ЕС и НАТО.
ForUm

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