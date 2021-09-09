Вашингтон не считает, что пришедшее к власти в Афганистане движение «Талибан» заслуживает уважения в мировом сообществе, заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Никто в этой администрации, ни президент, ни кто-либо из команды национальной безопасности, не считает, что «Талибан» - уважаемые, ценные члены мирового сообщества», - сообщила Псаки на брифинге, передает Интерфакс.

По ее словам, администрация США никогда и не рассматривала этот вопрос.

«Они никоим образом этого не заслужили», - добавила пресс-секретарь Белого дома.

Псаки указала, что новое правительство Афганистана - это временный кабинет министров, в который вошли бывшие и нынешние боевики «Талибана».

«Мы этого не одобряли, мы не заявляли, что собираемся его (это правительство) признавать», - уточнила Псаки.

При этом она сказала, что США приходится взаимодействовать с талибами, которые контролируют Афганистан, в первую очередь для того, чтобы вернуть оттуда своих граждан. Псаки добавила, что Вашингтон будет следить за действиями талибов в будущем, прежде чем принимать в их отношении какое-либо решение.

В госдепартаменте США ранее заявили, что в Вашингтоне намерены дать оценку новому правительству Афганистана, сформированному движением «Талибан», основываясь не на его обещаниях, а на действиях.

«Мы понимаем, что талибы представили временный кабинет министров. Тем не менее, мы будем судить о «Талибане» по его действиям, а не по словам. Мы ясно указали, (...) что афганский народ заслуживает инклюзивного правительства», - говорится в заявлении госдепа.

В нем отмечается, что правительство «состоит исключительно из лиц, которые являются членами движения «Талибан» или их близкими соратниками, в нем нет ни одной женщины». Кроме того, как сообщил госдеп, в США «также обеспокоены связями и послужным списком некоторых из этих лиц».

В заявлении говорится, что США будут добиваться от талибов выполнения обязательств по обеспечению безопасного выезда из страны иностранных граждан и афганцев.

В ЕС также заявили, что объявленное движением «Талибан» правительство не соответствует критериям инклюзивности и не представляет все этнические и религиозные слои населения Афганистана. Так, в ЕС отметили, что талибы на протяжении нескольких последних недель обещали, что сформированное ими правительство будет инклюзивным, и ЕС надеялся, что это будет соответствовать действительности.

Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши в свою очередь заявил, что страна будет сотрудничать с новыми властями Афганистана, если их будут поддерживать афганский народ.

«Пакистан считает, что афганцы сами должны решать свое будущее. Мы будем сотрудничать с правительством, у которого будет поддержка народа», - заявил Куреши.

Несмотря на то, что большинство стран пока не торопятся признавать новое правительство Афганистана, власти Китая между тем уже заявили, что готовы строить дружеские отношения с взявшим власть в стране «Талибаном». На прошлой неделе представитель движения рассказал, что Пекин пообещал Афганистану увеличенную гуманитарную помощь, а также помощь в борьбе с пандемией COVID-19.

По словам президента США Джо Байдена, Китай, Россия, Пакистан и Иран стремятся достичь договоренностей с пришедшим к власти в Афганистане движением «Талибан».