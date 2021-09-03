Служба безопасности Украины разоблачила очередной схрон боевиков на Луганщине вблизи поселка Беловодск Старобельского района. Обнаруженные боевые средства поражения предназначались для изготовления самодельных взрывных устройств, сообщает пресс-центр ведомства.

По информации СБУ, тайник оборудовали члены диверсионно-разведывательной группы, действовавшей в Луганской области в 2014 году.

Во время подрыва моста в селе Евсуг в 2014 году двое боевиков погибли. Третий продолжает вести подрывную деятельность против Украины в составе так называемой спецслужбы боевиков «МГБ ЛНР».

«Набор средств поражения, найденных в тайнике, предназначался для изготовления самодельного взрывного устройства и совершения диверсионного акта на мирной территории Украины», - заявили в СБУ.

Всего правоохранители изъяли из тайника:

4 кг тротила;

14 гранат Ф-1 и РГД-5, в том числе одну с бикфордовым шнуром;

5 гранатометных выстрелов ВОГ-25;

3 запала;

2 электродетонатора;

почти 400 патронов различного калибра.

Ранее на Старобельщине близ села Парневое сотрудники СБУ обнаружили схрон боевиков, где хранились:

2 гранаты Ф-1;

противотанковая граната ПГ-7;

0,2 кг пороха;

3 сигнальные мины СМ-320;

почти 400 патронов.

Мероприятия по выявлению и обезвреживанию боевых средств поражения осуществлялись во взаимодействии с взрывотехниками ГУ ДСНС в Луганской области.