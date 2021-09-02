Украина в войне с Россией обеспечивает не только свою безопасность: поведение РФ прямо угрожает уже и странам НАТО. Об этом в интервью LIGA.net заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников.

На вопрос, обсуждал ли он во время визита в США возможность размещения в Украине системы ПВО Patriot, Резников ответил: это последовательная политика Украины во время коммуникации с США.

«Нам все говорят: ну, в ЕС вы когда-то попадете – но не сейчас, в НАТО тоже – но не сейчас. Окей, вы нас пока не видите в составе НАТО и ЕС, но мы занимаемся вопросами безопасности не только Украины, но и вашей», – сказал он.

По его словам, в Черном море судоходство – под угрозой. Три страны НАТО уже под рисками: Турция, Болгария и Румыния. А аншлюс, который осуществляет РФ в Беларуси, прямо влияет на четыре страны НАТО: страны Балтии плюс Польша. «Это в ваших интересах – нам помочь. Вы тоже в этом должны быть заинтересованы», – считает он.

Позиция многих европейских стран, в том числе стран НАТО, – don’t provoke Russia, – не работает, уверен Резников.