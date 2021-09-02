В рамках рабочего визита в Соединенные Штаты Америки президент Украины Владимир Зеленский с первой леди Еленой Зеленской приняли участие в открытии «Украинского дома» в Вашингтоне, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Обращаясь к лидерам украинской общины в США, он отметил, что благодаря украинцам, проживающим в этой стране, территория нашего государства простирается до Соединенных Штатов.

«Хочу поздравить вас с открытием «Украинского дома». Реализацией этого проекта занималась наш новый посол в США Оксана Маркарова. Я поздравляю ее с этим событием», - сказал президент.

Зеленский назвал открытие «Украинского дома» знаковым завершением пребывания главы Украинского государства в Вашингтоне.

Он отметил высокий уровень подготовки нынешнего визита, который был наполнен многими важными встречами, в частности с президентом Джозефом Байденом, министрами обороны и энергетики США.

Глава государства подчеркнул важность поддержки Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины, а также реформ в нашей стране. Стратегическое партнерство двух государств и в дальнейшем будет укрепляться, и украинская община в США будет играть значительную роль в этом процессе.