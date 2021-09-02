также в разделеОбщество
Резников рассказал, сколько РФ за 7 лет потратила на войну на Донбассе 12
Из-за непогоды произошел сбой в движении пассажирских поездов 8
В Украине стремительно растет число новых случаев COVID-19 21
В Польше за похищение автомобилей задержали трех украинцев 9
«Паспортизация ДНР»: Сотруднику «миграционной службы» сообщили о подозрении 19
На Донбассе нашли схрон оружия боевика «Пятнашки» 13
США передадут Украине инновационные лекарственные от COVID-19 14
Двух сотрудников СБУ будут судить за вымогательство $120 тысяч 16
Трухин признал, что был на месте ДТП и ударился головой 18
Прозорро.Продажи дала сбой. Не в первый раз 16
ДТП с Трухиным: Корниенко заявил, что «слуги» не давили на СМИ 15
Суд вынес приговор боевику «ЛНР» 9
Одесский депутат организовал группировку «черных» лесорубов 110
ВАКС избрал меру пресечения бывшему главе «Укрхимтрансаммиака» 12
На Закарпатье при продаже метамфетамина задержали военного 48
Экологи подсчитали убытки от добычи мела на Ривненщине 28
Нардепы предлагают освободить от НДС поставки украиноязычных аудиокниг 9
Суд вынес приговор майору ВСУ, застрелившему солдата за пост в соцсети 35

В рамках рабочего визита в Соединенные Штаты Америки президент Украины Владимир Зеленский с первой леди Еленой Зеленской приняли участие в открытии «Украинского дома» в Вашингтоне, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Обращаясь к лидерам украинской общины в США, он отметил, что благодаря украинцам, проживающим в этой стране, территория нашего государства простирается до Соединенных Штатов.

«Хочу поздравить вас с открытием «Украинского дома». Реализацией этого проекта занималась наш новый посол в США Оксана Маркарова. Я поздравляю ее с этим событием», - сказал президент.

Зеленский назвал открытие «Украинского дома» знаковым завершением пребывания главы Украинского государства в Вашингтоне.

Он отметил высокий уровень подготовки нынешнего визита, который был наполнен многими важными встречами, в частности с президентом Джозефом Байденом, министрами обороны и энергетики США.

Глава государства подчеркнул важность поддержки Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины, а также реформ в нашей стране. Стратегическое партнерство двух государств и в дальнейшем будет укрепляться, и украинская община в США будет играть значительную роль в этом процессе.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3511 грн.
18
Теги