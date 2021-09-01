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В рамках сотрудничества с правительством США Украина получит инновационные лекарственные средства против коронавируса. Такие договоренности финализировали в рамках визита президента Украины Владимира Зеленского в США, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Гуманитарная помощь эквивалентной стоимостью почти 20 млн долл. США поступит в ближайшее время и будет развезена в регионы силами благотворительных фондов.

«Правительство США совместно с компанией производителем в качестве гуманитарной помощи предоставит нам инновационные лекарства против COVID-19. Они уже зарегистрированы FDA и рекомендованы для пациентов с легкой и средней степенью тяжести, особенно при наличии риска перехода в тяжелую форму», - отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

В Украине направят 20 тыс. флаконов Бамланивимаба (Bamlanivimab) и 40 тыс. флаконов Етесевимаба (Etesevimab). Препараты уже сформированы в груз и транспортируются в аэропорт для отправки в Украину.

«Действуют они непосредственно на вирус - препараты связываются со спаечный белками вируса, предотвращая проникновение в клетку и последующему размножению, ускоряют выздоровление больных с коронавирусной болезнью и предотвращают возникновение осложнений и попадания в больницу», - пояснил министр.
ForUm

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