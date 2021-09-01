Прокуроры Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Офиса Генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении группы лиц, в состав которой входили два оперативных сотрудника СБУ. Им инкриминируют вымогательство (ч. 2, 4 ст. 189 УК Украины), а сотрудникам СБУ кроме этого также инкриминируют нарушение тайны телефонных разговоров и незаконное обращение с боевыми припасами (ч. 2 ст. 163, ч. 1 ст. 263 УК Украины), сообщил Офис генпрокурора.

Досудебным расследованием установлено, что в конце декабря 2018 - начале марта 2019 они требовали у пострадавшего 120 тыс. долларов США за несоздание препятствий относительно дальнейшего пребывания в гражданстве Украины. Кроме того, сотрудники СБУ нарушили тайну телефонных разговоров потерпевшего, передаваемых средствами связи.

Сейчас правоохранители отстранены от занимаемых должностей, к ним применены меры пресечения в виде залога.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следователями Главного следственного управления ГБР.