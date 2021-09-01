также в разделеЭкономика
Служащих Укрзализныци разоблачили на попытке завладения 3 млн грн 8
Названы даты и формат форума YES 7
Витренко: Остановить «Северный поток-2» еще не поздно 19
«Такого еще не было»: в Украине продадут завод по переработке алмазов 17
Энергоатом и Westinghouse Electric договорились о строительстве пяти блоков АЭС в Украине 16
В рамках визита Зеленского в США подписали два документа в энергетической сфере 319
С начала года строительство жилья в Украине выросло на 20% 14
В первом полугодии госдолг Украины сократился на 38 миллиардов 10
Кабмин разработает план плавного повышения цен на электроэнергию 13
Польская компания займется разведкой месторождений газа в Украине 86
Количество сделок по купле-продаже земли в Украине превысило 10 тысяч 13
Украина отказывается от приватизации облэнерго в пользу передачи их в управление Минэнерго 53
Поставщик «последней надежды» повысил цену на газ 22
Украина и Молдова внесли изменения в Соглашение о свободной торговле 81
Нафтогаз: Старт отопительного сезона может оказаться под угрозой срыва 36
Марченко: Людям в возрасте от 40 лет не стоит рассчитывать на государственные пенсии 58
Шмыгаль рассказал, на что пустят помощь от МВФ 20
Шмыгаль: Прибыль украинских предприятий за полгода выросла на 76% 13

Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки подписан меморандум о взаимопонимании между Министерством экономики Украины и Экспортно-импортным банком Соединенных Штатов Америки, сообщает пресс-служба Минэкономики.

От Украины документ подписал первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Алексей Любченко, от банка - исполнительный президент Джеймс Барроу.

Главной целью подписания меморандума является укрепление экономического сотрудничества между Украиной и Соединенными Штатами Америки относительно торговли товарами и услугами. В частности, запланировано, что Минэкономики и Эксимбанк оnработают варианты использования среднесрочных и долгосрочных гарантий, прямых займов Эксимбанка для финансирования экспорта США в Украине на общую сумму 3 млрд долл. США.

Несмотря на вышеизложенное, банк не имеет ограничений в отношении возможностей заключения соглашений о финансировании, что позволяет в будущем рассмотреть вопрос о финансировании на сумму, превышающую совокупную сумму в 3 млрд долларов США.

«Мы надеемся, что сможем реализовать проекты на общую сумму, которая будет значительно больше, чем указанные 3 млрд долларов. Для нас важно стратегически развить сотрудничество с Эксимбанком США, превратить ее в одну из опор трансформации Украины и усилить наше сотрудничество с финансовыми институтами ЕС и международными финансовыми институтами. Мы надеемся, что партнеры из США станут надежной финансовой опорой такого сотрудничества», - отметил Любченко.

По его словам, при подготовке к подписанию документа был проведен ряд совместных консультаций, во время которых рассмотрен комплекс проектов по безопасности и экономической трансформации Украины, декарбонизации, реализации инфраструктурных проектов: «Мы увидели, что органы власти США полностью поддерживают такой сценарий развития Украины и заинтересованы в развитии самых амбициозных проектов с участием американских компаний в Украине».

Со своей стороны, американские банкиры подтвердили готовность продолжать активное сотрудничество и выразили уверенность, что подписание меморандума станет основой для реализации амбициозных проектов и будет способствовать созданию гораздо более мощных экономических связей между нашими странами.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги