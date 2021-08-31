также в разделеПолитика
В Австрии семья из Украины попала в ДТП, погибли двое детей 10
Кравчука не будет в ТКГ до декабря, он на реабилитации 15
Брюссель готов провести консультации с Киевом по «Северному потоку-2» 25
Разумков прокомментировал нападение на Порошенко 46
Разумков рассчитывает на непредвзятое расследование дела о ДТП с участием нардепа Трухина 41
Зеленские прибыли в Вашингтон 43
Волкер: Ситуацию в Украине и Афганистане сравнивать невозможно 142
Разумков на Донбассе: Мы точно не будем молчать 80
У Зеленского объяснили, с чем связан перенос его встречи с Байденом 171
Разумков предложил Данилову с трибуны показать, на кого давят олигархи 49
Встречу Зеленского и Байдена снова перенесли 131
США обратились к РФ в годовщину Иловайской трагедии 42
Белый дом подтвердил встречу Байдена с Зеленским 36
США предоставят Украине финансовую помощь на оборону 32
СМИ: «Газпрому», возможно, придется продать «Северный поток 2» 137
Украина выступает за усиление взаимодействия причерноморских государств 21
Шмыгаль тоже полетел на День независимости Молдовы 14
В Германии Кличко будет агитировать за кандидата от блока Меркель 19

Соединенные Штаты пообещали выделить до 60 млн долларов военной помощи Украине накануне встречи между президентом Джо Байденом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на AP.

В сообщении Конгрессу администрация Байдена заявила, что пакет помощи Украине необходим из-за «значительного увеличения российской военной активности вдоль ее границы», а также из-за минометных обстрелов, нарушений режима прекращения огня и других провокаций.

«Рост активности России вдоль украинской границы показал недостаток способности украинских военных защищаться от российского вторжения. Значительные пробелы в способности Украины необходимо срочно устранить, чтобы усилить сдерживание в свете текущей угрозы со стороны России», - говорится в сообщении.

Зеленский должен встретиться с Байденом в рамках визита в Белый дом, который, как надеется администрация, продемонстрирует поддержку суверенитета Украины.

Помощь имеет целью продемонстрировать, что США привержены безопасности Украины. Новый пакет будет включать больше противотанковых ракет Javelin.

Пентагон в марте объявил о военной помощи Украине в размере 125 млн долларов, в том числе два вооруженных патрульных катера, которые помогут стране защитить свои территориальные воды.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2340 грн.
9
Теги