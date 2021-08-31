Пассажиры автомобиля Daewoo, который 23 августа на въезде в Киев на Бориспольской трассе стал участником ДТП с участием народного депутата Александра Трухина, рассказали, что происходило на трасе после ДТП и в каком состоянии они находятся сейчас.

По словам Галины Молнар, видео комментария которой опубликовано на РБК-Украина, ее дети в ДТП не пострадали, а о том, что в одной из машин находился народный депутат, они узнали только спустя несколько дней после аварии.

«23 августа мы ехали в Киев из Борисполя и попали в ДТП. Столкнулись две машины и задели нашу третью. Мы были пассажирами в машине Daewoo. О том, что там был народный депутат, мы узнали через пару дней после аварии, когда это об этом начали писать в Facebook и на других сайтах. Во время самой аварии никто не рассказывал, что он депутат», - рассказала участница аварии.

После ДТП никто никому не угрожал и никакого давления не оказывал, продолжает Галина Молнар: «Также никого не заставляли отключать телефоны, каждый снимал, что хотел».

Двое несовершеннолетних детей, запечатленных на видео, в ДТП не пострадали, как об этом ранее сообщалось в СМИ.

«Да, дети испугались, «скорая» их забрала, чтобы проверить состояние. Травм не обнаружили. У них все хорошо. Поэтому многое из того, что писали - неправда», - добавляет Молнар.

По словам участницы ДТП, после происшествия все находились в стрессовом состоянии, но при этом оказывали поддержку друг другу.

«У обоих водителей тоже был испуг, все были испуганы, потому что это авария, и это страшно. Но они были адекватны. Виктору (Виктору Склеме, - ред.), водителям, всем участникам ДТП желаю выздоровления, чтобы поскорее это закончилось. Всем здоровья», - пожелала пострадавшая.

Ранее уже сообщалось, что 23 августа в 15:45 на Бориспольской трассе произошло ДТП с участием автомобиля Audi, в котором находился народный депутат Александр Трухин. Audi, нарушив соблюдение безопасной дистанции, врезался в Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.

В результате ДТП телесные повреждения получили 6 человек, среди которых председатель комитета арбитров Федерации футбола Украины Лучано Лучи и его помощник Роман Лишень.

По данным издания НВ, полиция считает, что за рулем автомобиля Audi в момент ДТП находился Виктор Склема.