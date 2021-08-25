Агентство по поддержке и закупкам (NSPA) передало для Украины новую партию средств защиты от коронавируса из спецфонда НАТО для борьбы с пандемией.
Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на заявление агентства.
«Поставка включала почти 10 тонн средств индивидуальной защиты, таких как хирургические маски, щитки для лица, перчатки, защитная одежда», - отмечается в сообщении.
Первая партия поступила 21 августа, следующая должна прибыть 25 августа. Груз будет распределять Агентство общественного здоровья.
«Оказание помощи координировал Евроатлантический центр НАТО по реагированию на чрезвычайные ситуации по запросу Украины о международной помощи. NSPA занималось приобретением и транспортировкой товара», - добавляет агентство.
В сообщении напоминают, что ранее Украина получила из резерва НАТО 10 аппаратов ИВЛ.
В 2020 году НАТО учредил Трастовый фонд реагирования на пандемию, располагающий резервами медицинского оборудования и материалов, чтобы иметь возможность немедленно оказывать помощь союзникам или партнерам, которые в этом нуждаются.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время