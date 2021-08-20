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Ни одна страна мира не является полностью свободной от коррупции, поэтому этот критерий не может быть основным в контексте решения вопроса относительно вступления Украины в НАТО. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью журналистам изданий из стран «Нормандской четверки» и США - Washington Post, Liberation, Funke Media, «НВ» и «Новая газета».

Комментируя утверждение о том, что Украина должна побороть коррупцию перед тем, как получит приглашение в Альянс, Зеленский отметил: «Обвинять Украину в коррупции легко. Но будем честными: ни одна страна не является полностью свободной от коррупции, коррумпированных чиновников или олигархов. Но за последние несколько лет Украина создала антикоррупционную инфраструктуру, которая не имеет аналогов в Европе или, возможно, даже во всем мире».

Глава государства акцентировал внимание на том, что Украина имеет ряд независимых антикоррупционных органов, таких как Национальное антикоррупционное бюро или Высший антикоррупционный суд.

«Украина имеет статус почти члена ЕС и почти члена НАТО. Страна уже живет по европейским стандартам. А военные командные центры отвечают требованиям НАТО», - отметил он.

То, что Украину не приглашают в НАТО, разочаровывает и направляет негативный сигнал другим странам-кандидатам, считает Президент.

«Месседж - путь в НАТО чрезвычайно сложный. Это в свою очередь создает вакуум, который Россия с удовольствием заполняет», - пояснил Зеленский.
ForUm

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