Трагічні події останніх днів в Афганістані викликали неабияке занепокоєння серед союзників США в інших регіонах, зокрема в Україні, наголошують деякі західні ЗМІ.

Вони пишуть, що в Україні, Ізраїлі, Японії, країнах Балтії та на Тайвані побоюються, що підтримка США для них може припинитися так само швидко, тоді як хаос, який охопив Афганістан, гратиме на руку Китаю та Росії.

"Майбутнє виглядає похмурим"

Видання Politico називає Україну серед держав, які почали більше хвилюватися за своє майбутнє після поспішного виведення американських військ з Афганістану.

"Хто винен? Це питання не має особливого значення для активістів на світових фронтах свободи - наприклад, у Білорусі, Україні та на Тайвані. Їх цікавить майбутнє, а воно сьогодні виглядає похмурим", - наголошує сайт.

Джо Байден у своїй промові чітко окреслив пріоритети США, і активісти побоюються, що їхні країни до цього списку не увійдуть.

Український активіст і журналіст Максим Еріставі каже виданню, що події в Афганістані дали зрозуміти "наскільки ми всі насправді на самоті".

"Афганістан - не Україна (хоча обидві країни ведуть боротьбу проти корупції і слабких державних інституцій) і точно не Тайвань, якому не потрібні 20 років кровопролиття і трильйони доларів, щоб захиститися від Китаю", - пише Politico.

За словами видання, для таких людей, як Еріставі, майбутнє полягає у побудові більш прагматичних стосунків з США, де світ дивитиметься на те, що Вашингтон робить, а не на те, що він каже.

Китай та Росія у виграші?

Американська New York Times зазначає, що наслідки афганської кризи відчуватимуться далеко за межами регіону. Особлива увага до Китаю та Росії.

Газета цитує експертів, які кажуть, що Пекін навряд чи намагатиметься розширити свій вплив в Афганістані.

Однак хаотичний вихід американських військ "зіграє на руку Китаю у просуванні ідеї, що Захід, зокрема США, перебуває у смертельному занепаді", пише аналітик Акхіл Бері.

Росія "використовуватиме вихід США з Афганістану як аргумент про безглуздість підтримки з боку Вашингтону в інших регіонах, зокрема Україні", додає експерт.

Раніше New York Times вже попереджала, що у багатьох країн можуть виникнути сумніви щодо надійності США як партнера.

"Кожен ворог зробить висновок, що США - безпорадна країна, яка не має довгострокового бажання захищати принцип Pax Americana, який і досі є основою світового порядку. І кожен союзник - Тайвань, Україна, країни Балтії, Ізраїль, Японія - зробить висновок, що вони на самоті проти ворогів", - зазначила газета 15 серпня.

Також New York Times наголошує, що чимало країн починають підозрювати, що підтримка США не буде нескінченною.

"Коли Байден каже "Америка повернулася", багато хто відповість "Так, Америка повернулася додому", - так видання процитувало аналітика Франсуа Гайзбурга 13 серпня.

"Ідея, що на американців не можна розраховувати, пустить глибші корені після Афганістану", - додає він.

"Ці сумніви особливо сильно відчуватимуться у таких країнах, як Тайвань, Україна, Філіппіни та Індонезія, що тільки потішить Китай та Росію, припускають аналітики", - наголошує New York Times.