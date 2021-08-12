Служба безопасности Украины ликвидировала противоправную схему поставки на территорию Украины минудобрений российского производителя, сообщает пресс-центр СБУ.

Структуры российской компании-производителя уклонялись от уплаты обязательных таможенных платежей, нанося ущерб украинскому бюджету. По предварительным оценкам, сумма недополученных платежей - около 1,3 млрд грн.

По данным следствия, этой противоправной деятельностью занималась группа компаний, против которых СНБО ввел экономические санкции.

Поставляя в Украину минеральные удобрения российского производства в течение 2014-2018 годов, компании подавали в таможенные органы заведомо недостоверные сведения. Это позволило им уклоняться от уплаты антидемпинговой пошлины, установленной решением Межведомственной комиссии по международной торговле при Минэкономразвития.

В рамках следственных действий проведено 3 обыска в Киеве: в офисе аффилированной компании и по месту жительства двух человек, причастных к организации схемы.

В ходе обысков изъяты наличные в разной валюте, в эквиваленте почти 10 млн грн, документы и другие доказательства противоправной деятельности.

Двум лицам, причастным к организации противоправной схемы, сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.

Сейчас продолжается комплекс следственных действий по установлению причастности к преступной деятельности других лиц.