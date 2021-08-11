также в разделеОбщество
Греция передаст Украине 100 тысяч доз COVID-вакцины 10
В СИЗО разрешат пользоваться интернетом и телефоном 13
Кабмин продлил карантин до 1 октября 14
Суд отложил избрание меры пресечения Януковичу по делу Майдана 19
СБУ заблокировала создание фейковой общины в Мелитополе 13
Экс-чиновница ВР и журналист пытались «продать» должность главы Николаевской ОГА 28
НАН: В двух областях Украины наблюдается угрожающая ситуация с COVID-19 45
Украинско-американская ракета с кораблем Cygnus стартовала к МКС 21
В Украине зафиксировано 1122 новых случаев COVID-19 20
10 августа. Картина дня 12
Госстат: Большинство украинцев имеют избыточный вес 29
Образовательный омбудсмен осудил педагогов, которые отказываются прививаться 16
Прокуратура завела дело по факту убийства осужденных в ОРДО 14
Оригинал Конституции Пилипа Орлика доставили в Украину 14
В Украине на завтра объявили штормовое предупреждение 21
Минобразования: Невакцинированных студентов будут селить общежития 12
Дело Шеремета: Кузьменко возвращается к работе 17
Минсоцполитики: Полмиллиона украинцев могут остаться без пенсий 47

Киберспециалисты Службы безопасности продолжают системно разоблачать в сети интернет-агентов, которых координируют представители спецслужб РФ. По заданию «кураторов» злоумышленники призвали к ведению агрессивной войны и изменения границ государственной границы Украины, сообщает пресс-центр СБУ.

Для проведения информационно-подрывной деятельности вражеская агентура использовалась из пропагандистских интернет-изданий РФ и сайтов незаконных вооруженных формирований так называемых «Л/ДНР».

В ходе следственных действий по местам пребывания злоумышленников в разных регионах Украины правоохранители обнаружили компьютерную технику и средства связи с доказательствами противоправной деятельности.

В Чернигове к 3 годам лишения свободы приговорен агитатор, который через интернет призвал к изменению границ госграницы нашей страны.

Для распространения провокационных материалов он создавал и администрировал в соцсетях специализированные группы.

Суд признал злоумышленника виновным по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Приговор вступил в законную силу.

В Мариуполе блокирована деятельность трех участников сети вражеских интернет-агентов. Злоумышленники популяризировали боевиков незаконных вооруженных формирований и агитировали за изменение границ государственной границы. Свои «публикации» они размещали в запрещенных в Украине соцсетях.

Следователи органов безопасности сообщили злоумышленникам о подозрении по:

ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 1 ст. 436 (пропаганда войны) Уголовного кодекса Украины.

На Запорожье разоблачен житель Бердянска, который размещал на персональных страницах одной из соцсетей информацию с призывами к свержению конституционного строя.

По установленным фактам продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к информационно-подрывной деятельности против государственной безопасности Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги