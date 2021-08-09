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Российско-белорусские военные учения «Запад-2021», которые пройдут у границ НАТО с 10 по 16 сентября, а также наплыв в Литву мигрантов, увеличивают риск «возникновения инцидентов» между военными НАТО и России в странах Балтии и Польше.

Об этом заявил Financial Times министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс, сообщает «Европейская правда».

По его словам, существует риск «недоразумений, некоторых действий, не одобренных командованием» во время российско-белорусских маневров.

«Когда у вас пограничный кризис, проходят крупные военные учения у границ НАТО, когда вы увеличиваете присутствие войск на нашей стороне (на литовской, эстонской и польской), то все это, конечно, увеличивает вероятность возникновения инцидентов», - сказал Ринкевичс.

Глава МИД Латвии подчеркнул, что наплыв мигрантов в Литву из России - это «явный пример гибридной войны».

По словам министра, его порадовало решение Ираке прекратить полеты в Минск, что в сочетании с новой тактикой литовских пограничников возвращать мигрантов в сторону Беларуси привело к значительному снижению числа пересечений границы в последние дни.

Совместные военные учения «Запад-2021» пройдут с 10 по 16 сентября на территории Беларуси и России. В основе учений лежит сценарий развязывания агрессии против Союзного государства, заявил начальник Генштаба ВС Белоруссии - первый заместитель министра обороны Виктор Гулевич. По его словам, мероприятие носит оборонительный характер и не представляет угрозы соседним странам и Европе в целом.

По словам Ринкевичса, нынешние учения «Запад» - особые из-за «элемента происходящей гибридной войны».

«Безусловно, у них достаточно высокий потенциал для инцидентов. Конечно, если кто-то планирует какие-то преднамеренные провокации, мы их увидим. Но я, честно говоря, не думаю, что есть интерес к тому, чтобы перевести это в полномасштабную военную провокацию», - сказал министр.
ForUm

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