Россия продолжает попытки навязать Украине переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ) с так называемыми представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). Именно поэтому представитель РФ в ТКГ Борис Грызлов предложил проводить переговоры офлайн. Такое мнение высказал спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в эфире телеканала «Дом».

Он считает, что таким образом Россия пытается показать, что она якобы не является стороной конфликта.

«Поскольку не удалось сразу убедить в этом новых представителей ОБСЕ, которые пришли в ТКГ на работу, то, видимо, решили сделать так, чтобы в кадрах замелькали украинские представители с представителями так называемых «ЛНР», «ДНР» за одним столом, вместе с представителями ОБСЕ. … Это один из приемов, он используется, и если в мировых СМИ, в украинских, российских и так далее появится информация, что наша делегация находится с этими представителями за одним столом, можно будет гораздо легче продавать идею о том, что мы вступили с ними в прямые переговоры», — пояснил Арестович.

Встреча украинской делегации с представителями незаконных вооруженных формирований (НЗФ) исключена, добавил он.

При этом формат очных встреч предусмотрен Минскими договоренностями, однако в условиях коронавируса это невозможно. Ведь по правилам, которые действуют в Украине, после приезда из РФ и Индии все граждане должны проходить 14-дневную самоизоляцию.

«Теперь внимание: встречи Трехсторонней контактной группы проходят раз в две недели. Это значит, что, встретившись с ними за одним столом, мы должны будем две недели сидеть в изоляции, потом опять две недели в изоляции. Встречаться с ними в условиях коронавируса — это означает сесть на непрерывную изоляцию. Мы не можем себе этого позволить», — добавил спикер украинской делегации.

Что касается встреч ТКГ, когда будут сняты карантинные ограничения, прежде всего, будет рассматриваться вопрос о новом месте их проведения.

«Может ли Минск играть статус посредника — это уже очень большой вопрос, учитывая, что мы не признали Лукашенко законно избранным президентом Беларуси и отказали ему в праве представлять белорусский народ. Поэтому речь, с весьма большой долей вероятности, пойдет о переносе переговоров из Минска. А это еще одна очень длинная процедура», — сказал Арестович.