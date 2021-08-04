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В Нью-Йорке в коммерческие помещения скоро можно будет попасть, только предъявив удостоверение о вакцинации, заявил мэр города Билл де-Блазио.

«Хотите наслаждаться всем прекрасным, что дает Нью-Йорк этим летом? Сделайте вакцинацию», - сказал де-Блазио, обращаясь к прессе, передает Голос Америки.

«Если вы не вакцинировались, к сожалению, вы не сможете принимать участие во многих событиях. Пора людям понять, что вакцинация необходима для хорошего, полноценного и здорового образа жизни», - добавил он.

Нью-Йорк станет первым американским мегаполисом, который введет требование вакцинации для посетителей ресторанов, спортклубов, кинотеатров и мест развлечений.

Программа, которую мэр назвал «Пропуск ключ в Нью-Йорк» (Key to NYC Pass - англ.), вступит в действие 13 сентября. Тогда же местная власть начнет проверки соблюдения требований программы.

Сейчас 66% взрослых жителей Нью-Йорка прошли полный курс вакцинации, а более 70% получили по меньшей мере одну прививку.
ForUm

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