Служба безопасности Украины разоблачила две масштабные схемы финансирования террористической организации «ЛНР». Задокументировано уплату «налогов» на десятки миллионов российских рублей, сообщает Управление СБУ в Донецкой и Луганской области.

Оперативники и следователи спецслужбы установили, что в начале 2015 года группа руководителей и должностных лиц перерегистрировала захваченное боевиками предприятие пищевой промышленности в органах оккупационной администрации так называемой «ЛНР».

С тех пор продукция систематически незаконно вывозится в РФ через временно неконтролируемый участок государственной границы Украины. Предприятие заключило ряд «внешнеэкономических сделок» с предприятиями страны-агрессора, Республики Беларусь и самопровозглашенной «Республики Северная Осетия».

По данным следствия СБУ, только с октября 2016 до июля 2019 коммерсанты перечислили в так называемый «бюджет ЛНР» почти 18,7 млн рублей РФ.

Также СБУ задокументировала факты материального обеспечения «силового блока» «ЛНР» частной фирмой из Луганска, которая по заказу поставляла автомобили для нужд террористической организации. Дельцы закупали на территории страны-агрессора транспортные средства, в том числе, специализированную автотехнику для перевозки незаконно задержанных и осужденных в ОРЛО граждан Украины.

Установлено, что специальный транспорт сообщники незаконно завозили с территории РФ в ОРЛО через пункты пропуска, которые временно находятся под контролем НВФ «ЛНР». Благодаря только одной схеме, злоумышленники «улучшили» материальное состояние НВФ «ЛНР» на общую сумму более 7 млн российских рублей.

Следователи СБУ сообщили 4-м лицам, причастным к финансовой поддержке оккупационных властей и пророссийских террористов, о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины - финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины.

В ближайшее время они будут объявлены в розыск.