Госдепартамент США опроверг слова посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова, который заявил, что Соединенные Штаты просят 24 российских дипломатов покинуть страну до 3 сентября после окончания срока действия их виз.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

Представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс сказал, что российские дипломаты «могут подать заявление о продлении» их виз.

«Такие заявления рассматриваются в каждом конкретном случае», — добавил представитель.

Ранее в интервью изданию Reuters посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, что власти США передали России список из 24 сотрудников посольства, которые должны покинуть страну до 3 сентября.

Напомним, в апреле 2021 года на фоне новых санкций Россия и США выслали по 10 дипломатов. С 1 августа из-за нехватки сотрудников Соединенные Штаты перестали предоставлять консульские услуги в России.