также в разделеЭкономика
Кабмин планирует сохранить действующий тариф на электроэнергию для населения 12
В Мининфраструктуры назвали стоимость проезда по платным дорогам 15
Средняя цена на автогаз продолжает бить рекорды 19
Газпром отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину на август 24
Полиция: Чиновники подразделения Укрзализныци присвоили почти 5 млн 11
Украина сократила экспорт сельхозпродукции в ЕС почти на 20% 14
«Антонов-Канада»: Украинские самолеты планируют собирать в Квебеке 15
Курс Bitcoin резко подскочил на фоне слухов о выходе Amazon на рынок криптовалют 14
С 1 августа в Украине повысят тарифы на электроэнергию 305
Милованов: Украина может терять $1,5 млрд каждый год после запуска Северного потока-2 16
Глава оператора ГТС: Основная борьба по «Северному потоку–2» еще впереди 50
За неделю автогаз в Украине подорожал почти на 1 гривню 10
«Херсонский арбуз» и еще 7 продуктов могут получить «геолокацию» и признание в ЕС 18
Миллер: Газпром готов транспортировать газ через Украину после 2024 года 14
АМКУ оштрафовал компанию на 68 млн за покупку сахарозавода без разрешения 11
«Нафтогаз» рассчитывает, что европейские компании забронируют мощности ГТС Украины 36
В Украине замедлилось промпроизводство 13
В НБУ ожидают от МВФ $2,7 миллиарда в ближайшие недели 15

Национальный банк предупреждает о возможных случаях создания мошеннических сайтов, которые пытаются выдать себя за систему BankID НБУ, сообщает пресс-служба регулятора.

«Так, уже есть факт обнаружения подобного мошеннического сайта, где злоумышленники предлагали пользователям оставить на сайте информацию о платежных картах и финансовый номер телефона. Сейчас этот сайт заблокирован», – говорится в сообщении.

НБУ отмечает, что система BankID и его сайт не требуют сбора любой информации пользователей. «Национальный банк не собирает и не хранит персональные данные граждан, в частности номера телефонов и тем более - платежных карточек. Система только обеспечивает передачу персональных данных пользователя в зашифрованном виде от его банка к поставщику услуги. Отдельно обращаем внимание, что взаимодействие происходит исключительно между теми порталами услуг, которые принадлежат участникам системы», – подчеркивает регулятор.

В то же время для предотвращения рисков мошенничества Национальный банк просит пользователей быть осторожными и тщательно проверять информацию. В частности, страницы в сети интернет, которые принадлежат Национальному банку Украины, размещаются исключительно на государственном домене gov.ua.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

6
Теги