Национальный банк предупреждает о возможных случаях создания мошеннических сайтов, которые пытаются выдать себя за систему BankID НБУ, сообщает пресс-служба регулятора.

«Так, уже есть факт обнаружения подобного мошеннического сайта, где злоумышленники предлагали пользователям оставить на сайте информацию о платежных картах и финансовый номер телефона. Сейчас этот сайт заблокирован», – говорится в сообщении.

НБУ отмечает, что система BankID и его сайт не требуют сбора любой информации пользователей. «Национальный банк не собирает и не хранит персональные данные граждан, в частности номера телефонов и тем более - платежных карточек. Система только обеспечивает передачу персональных данных пользователя в зашифрованном виде от его банка к поставщику услуги. Отдельно обращаем внимание, что взаимодействие происходит исключительно между теми порталами услуг, которые принадлежат участникам системы», – подчеркивает регулятор.

В то же время для предотвращения рисков мошенничества Национальный банк просит пользователей быть осторожными и тщательно проверять информацию. В частности, страницы в сети интернет, которые принадлежат Национальному банку Украины, размещаются исключительно на государственном домене gov.ua.