Первая «ракетка» Украины Элина Свитолина пробилась в полуфинал теннисного турнира Олимпийских игр в Токио (Япония).
В четвертьфинальном поединке соревнований посеянная под 4-м номером Свитолина одержала победу над итальянкой Камиллой Джорджи - 6: 4, 6:4, передает Укринформ.
Матч продолжался 1 час 32 минуты.
Путевку в финал Игр-2020 Свитолина разыграет с победительницей противостояния Паула Бадоса (Испания) - Маркета Вондроушова (Чехия).
Теннисный турнир токийской Олимпиады пройдет до 1 августа.
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