также в разделеОбщество
Россиянин пытался с третьей попытки попасть в Украину - уже за взятку
В Ужгороде подозревают еще 6 случаев штамма «Дельта»
На Днепропетровщине чиновники «продавали» статусы участника боевых действий 9
Титаренко: В Украине судебная ветвь становится ручной 9
Мамедов увольняется из Офиса генпрокурора 19
В 99% проверенных деклараций чиновников нашли признаки недостоверной информации 17
Камеры фиксации нарушений ПДД заработают еще в двух городах и двух областях 23
Главный санврач предупредил об угрозе новых эпидемий 11
Ученые: COVID-19 снижает когнитивные способности сильнее, чем инсульт 12
В Украине зафиксировано 213 новых случаев COVID-19 44
В Минздраве допускают, что украинцам будут вводить третью дозу вакцины от COVID-19 26
В регионах Украины завтра заработают камеры фиксации нарушений ПДД 15
В Украине официально разрешат смешивать вакцины от коронавируса 26
В Херсонской области уровень госпитализации из-за COVID достиг 80% 13
COVID-прививки получили еще 70 тысяч украинцев 14
В ГСЧС предупредили о пожарной опасности 10
ОБСЕ: Боевики вывели танки и артиллерию на полигоны 16
Коронавирус «Дельта» обнаружили во Львовской области 10

Служба безопасности Укркаины в Ивано-Франковской области ликвидировала мощную ботоферму, которая выполняла задачи заказчиков из РФ, сообщает пресс-центр СБУ.

Организовал ее местный житель, специалист по информационным и телекоммуникационным технологиям. Только с начала года он использовал для регистрации фейковых аккаунтов почти 12 тыс. SIM-карт украинских и российских мобильных операторов.

Ботоферма работала в основном в соцсетях, мессенджерах и электронных кошельках.

Заказчиками услуг были в основном клиенты из РФ. И использовали ее «мощности», когда нужны были масштабные искажения реального положения вещей. В основном, это «накрутка» количества просмотров, предпочтений, комментариев в социальных сетях и видеохостингах. «Расчеты» велись в рублях.

В ходе проведенных обысков по месту реального проживания организатора ботофермы, обнаружены и изъяты SIM-шлюзы, компьютерное и другое специализированное телекоммуникационное оборудование и почти три тысячи SIM-карт операторов мобильной связи.

Сейчас продолжаются следственные действия.

После завершения экспертиз планируется объявить организатору сделки о подозрении в несанкционированном вмешательстве в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи, предусмотрено ст. 361 Уголовного Кодекса Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги