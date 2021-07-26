Служба безопасности Укркаины в Ивано-Франковской области ликвидировала мощную ботоферму, которая выполняла задачи заказчиков из РФ, сообщает пресс-центр СБУ.

Организовал ее местный житель, специалист по информационным и телекоммуникационным технологиям. Только с начала года он использовал для регистрации фейковых аккаунтов почти 12 тыс. SIM-карт украинских и российских мобильных операторов.

Ботоферма работала в основном в соцсетях, мессенджерах и электронных кошельках.

Заказчиками услуг были в основном клиенты из РФ. И использовали ее «мощности», когда нужны были масштабные искажения реального положения вещей. В основном, это «накрутка» количества просмотров, предпочтений, комментариев в социальных сетях и видеохостингах. «Расчеты» велись в рублях.

В ходе проведенных обысков по месту реального проживания организатора ботофермы, обнаружены и изъяты SIM-шлюзы, компьютерное и другое специализированное телекоммуникационное оборудование и почти три тысячи SIM-карт операторов мобильной связи.

Сейчас продолжаются следственные действия.

После завершения экспертиз планируется объявить организатору сделки о подозрении в несанкционированном вмешательстве в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи, предусмотрено ст. 361 Уголовного Кодекса Украины.