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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О неотложных мерах по углублению интеграции Украины в Организацию Североатлантического договора", которое было принято на заседании СНБО в июне. Соответствующий указ №307/2021 глава государства подписал в пятницу, 23 июля.

Известно, что решение СНБО о неотложных мерах по углублению интеграции Украины в Организацию Североатлантического договора рассмтривалось в секретном режиме. Зеленский постановил ввести в действие это решение, а контроль за его выполнением возложить на секретаря СНБО Алексея Данилова. 

В документе отмечается, что подготовка Украины к обретению членства в НАТО - важнейшая государственная задача.

В документе сказано:

  • общество ожидает от всех ветвей власти конкретных результатов внедрения реформ, которые конвертировались бы в благосостояние и безопасность граждан;
  • подготовка Украины к обретению членства в НАТО является важнейшей государственной задачей;
  • Украина будет рассматриваться реальным кандидатом на членство в НАТО в случае достижения серьезного прогресса во всех сферах жизнедеятельности государства;
  • успешное внедрение внутригосударственных реформ невозможно без эффективного интегрирования принципа обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин во все сферы государственной политики;
  • Украина принимает меры для интенсивного взаимодействия с НАТО и государствами-членами Альянса с целью реализации решений о евроатлантических стремлениях Украины, которые зафиксированы в Декларации Бухарестского саммита от 3 апреля 2008 года.

СНБО поручил Кабмину:

  • в течение двух месяцев проанализировать состояние выполнения годовых национальных программ под эгидой Комиссии Украина-НАТО и принять меры по повышению эффективности их реализации;
  • проработать вопрос о создании в органах власти отдельных структурных подразделений по вопросам евроатлантической интеграции;
  • за три месяца разработать вопрос о формировании национальной системы перехода сектора безопасности и обороны на стандарты НАТО;
  • за полгода обеспечить разработку программ повышения квалификации госслужащих и должностных лиц органов местного самоуправления по вопросам евроатлантической интеграции;
  • обеспечить принятие нормативно-правовых актов, необходимых для полноценной реализации закона об оборонных закупках.

Минобороны получило задание:

  • принять меры для продления действия меморандума о договоренности между Украиной и НАТО относительно сотрудничества по вопросам консультаций, управления, связи, разведки, наблюдения и рекогносцировки в рамках программы НАТО "Партнерство ради мира";
  • в двухмесячный срок внести на рассмотрение Кабмина предложения по совершенствованию требований по физической безопасности, процессам внутреннего контроля и процедур отчетности по военному имуществу;
  • принять меры для безотлагательного назначения военного представителя миссии Украины при НАТО.

Соответствующим министерствам и ведомствам также поручили обеспечить участие ВСУ в операциях, тренировках и учениях НАТО; активизировать диалог украинской разведки с коллегами из НАТО; организовать обмен опытом по противодействию гибридной войне с РФ; направить украинцев работать на дополнительные должности в штаб-квартире и других структурах НАТО. 
ForUm

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