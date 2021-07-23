Минэкономики помогает украинским продуктам с историческим географическим происхождением получить регистрацию географического указания и признание в ЕС, сообщила пресс-служба ведомства.

«Украина имеет много уникальных продуктов, которые составляют отдельный нишевый сегмент на рынке и имеют дополнительную рыночную стоимость – это продукты с четким географическим происхождением. Мы уже направили для включения в европейский реестр географических указаний документы о таких аутентичных украинских товарах, как «Гуцульская коровья брындза», «Гуцульская овечья брынза» и «Мелитопольская черешня». Сейчас мы рассматриваем еще ряд таких товаров, подлежащих правовой охраны», - отметила заместитель министра экономики Украины Ирина Новикова.

Она подчеркнула, что продукты с подтвержденным географическим происхождением считаются национальным достоянием в странах ЕС.

На сегодня Минэкономики согласовало спецификации товаров, претендующих быть защищенными, как географические указания, в частности: «Долина Фрумушика», «Херсонский арбуз», «Придунайская Бессарабия», «Ялпуг», «Мед Закарпатье/Закарпатский мед», «Мясо баранины Фрумушика/Баранина Фрумушика», «Закарпатье/Закарпатское вино», «Аша-Абаг».

«Долина Фрумушика» - применяется для вин тихих, а именно белого, красного и розового, которые производятся исключительно из винограда, выращенного в пределах географического района «Долина Фрумушика» (юго-западная часть Одесской области);

«Херсонский арбуз» - сочетание селекционных достижений и климатических условий Херсонского региона создали оптимальные условия для получения плодов, которые характеризуются высокой урожайностью и уникальными вкусовыми качествами;

«Придунайская Бессарабия» - применяется для вин тихих и игристых, которые производятся из винограда, который определен по соответствующим сортам и имеет происхождение менее 85 процентов из этого географического места;

«Ялпуг» - название места происхождения, определяет территорию производства вин тихих, расположенной вокруг озера Ялпуг (более естественное озеро лиманного типа в Украине) в юго-западной части Болградского района Одесской области);

«Мед Закарпатья/Закарпатский мед» - падевый или полифлорный мед, особые качества которого формируются благодаря специфической медоносной флоре Закарпатского региона, выделяется несколько видов меда:

- Весенний мед - мед из черники (яфин-мед) и майский сбор;

- Летний мед - закарпатский летний сбор, высокогорный сбор, мед с горной малины и мед иван-чая;

- Осенний мед - лесной мед и мед горца сахалинского (мед Вейриха)

«Мясо баранина Фрумушика /Баранина Фрумушика» - географическое указание для мяса баранины Фрумушика, который имеет репутацию уникального мяса, полученного из отдельных пород овец, которых выпасают на территории Тарутинских степей. Не менее 60 процентов кормов - это трава или сено происхождением из географического района;

«Закарпатье/Закарпатское вино» - географическое указание для вина тихого, которое производится из отдельных сортов винограда, выращенных исключительно на территории определенного географического района (склоны Карпатских гор Закарпатской области (Береговский, Ужгородский, Хустский и Мукачевский районы);

«Аша-Абаг» - географическое указание для вина тихого и игристого, которое производится из сырья менее 85 процентов которой выращено на определенной территории вокруг села Шабо Белгород-Днестровского района вдоль правого берега Днестровского лимана.

Следующим шагом после согласования спецификаций станет регистрация этих географических указаний на национальном уровне.

Справка:

Географические указания - наименование места, идентифицирующий товар, который происходит из определенного географического места и имеет особое качество, репутацию или другие характеристики, обусловленные главным образом этим географическим местом происхождения, и хотя бы один из этапов производства которого (изготовление (добыча) и/или переработка и/или приготовления) осуществляется на определенной географической территории.