Митрополит УПЦ Нежинский и Прилуцкий Климент встретился с представителями миссии ОБСЕ в Украине.

Фото: Нежинская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на orthodox.cn.ua, представители ОБСЕ интересовались процессом расследования преступлений, совершенных против прихожан Нежинской епархии.

Митрополит рассказал о нападении на верующих и препятствовании крестному ходу УПЦ в Нежине 23 июня 2021 года. Тогда украинские «патриоты» с флагами США атаковали крестный ход УПЦ в Нежине и спровоцировали драку. Самым активным участником нападения оказался Станислав Прощенко, который отстаивает интересы ПЦУ в этом регионе.

Отдельно мониторинговая миссия интересовалась участием в действиях представителей городского депутатского корпуса, и имело ли оно последствия для них.

Представители миссии спрашивали также о действиях провокаторов в соцсетях, особенно их интересовали призывы к физической расправе над верующими УПЦ.