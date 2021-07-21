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Конституционный суд Украины принял три решения по конституционным жалобам граждан: признал неконституционными статью Таможенного кодекса о конфискации товара и норму закона о полиции с предупреждением о возможности увольнения по сокращению, а также признал соответствующим Основному закону положение кодекса об административных нарушениях в части вступления постановлений суда в силу.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

«Второй сенат Конституционного суда Украины сегодня, 21 июля, принял три решения по результатам рассмотрения дел по конституционным жалобам граждан», - говорится в сообщении.

Так, по конституционной жалобе гражданки Елены Одинцовой принято решение о неконституционности абз.2 ст.471 Таможенного кодекса Украины. Исходя из текста жалобы, размещенного на сайте КС, указанная гражданка просила КС признать неконституционными положения Таможенного кодекса, которые предписывают конфискацию запрещенных или ограниченных законодательством к перемещению товаров в зонах упрощенного таможенного контроля.

Рассмотрев дело по конституционной жалобе Богдана Бивалькевича, суд признал неконституционным пункт 8 раздела ХI «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О Национальной полиции». Суть жалобы, текст которой размещен на сайте КС, сводится к тому, что сотрудники органов внутренних дел считаются предупрежденными о возможном будущем увольнении по сокращению штатов.

В деле по конституционным жалобам Анатолия Кременчуцкого и Владислава Павлика о конституционности части десятой ст.294 Кодекса Украины об административных правонарушениях Конституционный суд Украины принял решение о конституционности оспариваемого предписания Кодекса.

Положение ч.10 ст.294 Кодексу Украины об административных правонарушениях от 7 декабря 1984 года предусматривает, что постановление апелляционного суда вступает в законную силу немедленно после его вынесения, является окончательным и обжалованию не подлежит.

Текст принятых решений будет обнародован на официальном веб-сайте КС 22 июля.

 
ForUm

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