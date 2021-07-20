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В 13 штатах на западе США 80 крупных лесных пожаров, вызванных аномальной жарой, выжгли растительность на площади более 400 тысяч гектаров.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на данные Национального межведомственного пожарного центра США.

Больше всего лесных пожаров зафиксировано в штатах Монтана (18) и Айдахо (17).

А самый масштабный пожар Bootleg Fire охватил Национальный лес Фремонт - Винема вдоль границы штатов Орегон и Калифорния.

По информации американского Центра обмена информацией о лесных пожарах InciWeb, по состоянию на вечер понедельника его площадь достигла 343 755 акров (почти 140 тысяч гектаров).

 
ForUm

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