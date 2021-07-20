Дезинформация - сильное российское оружие, а газовая тема - одно из ключевых полей гибридного боя

В украинских новостях российские фейки о газе появляются едва ли не чаще, чем информация об истинном состоянии дел. Большинство из нас настолько привыкли их слышать, что даже не подвергают их сомнению, а Кремль успешно использует это против нас.

Тогда как подлинные факты о том, кто у кого ворует газ или использует «опасные американские технологии», могут вас удивить. Например, вот эти.

1. РОССИЯ ВОРУЕТ УКРАИНСКИЙ ГАЗ

Фейк от Кремля:

«Украина ворует российский газ».

Что стоит за фейком:

Тезис «Украина ворует газ» начал появляться в российских медиа еще в первой половине 1990-х, как только Украина обрела независимость. Этим категоричным, но безосновательным обвинением России удалось заставить сомневаться в добропорядочности Украины как самих украинцев, так и международных партнеров нашего государства. Подобные обвинения Кремль использовал и во время газовых конфликтов в 2008-2009 годах.

Отсутствие доказательств не помешало Кремлю использовать эту тему в качестве политического оружия на протяжении последних 30 лет. Цель - подрывать доверие к Украине и срывать проекты, которые укрепляют ее энергонезависимость.

Актуальные факты:

После 2014 года, когда Россия украла часть украинской территории, так же незаконно она полностью присвоила добычу украинского газа в Черном море и на оккупированных частях Донецкой и Луганской областей.

После оккупации Крыма, нарушив нормы Конвенции ООН по морскому праву и закона «Об исключительной (морской) экономической зоне Украины», Россия незаконно присвоила себе месторождения Черного моря.

По имеющимся данным, ежегодно Россия добывает на шельфе Черного моря 1,6-2 млрд кубометров газа. С 2014-го по 2020 годы из месторождений, принадлежащих Украине, Россия добыла 12 миллиардов кубометров газа. На территории Донбасса Россия добывала около 200 млн кубометров в год, что равняется объему суточного потребления газа Украиной в зимний период.

За все время оккупации Крыма и части Донецкой и Луганской областей Россия незаконно присвоила и добыла более 13 млрд кубометров газа, что равняется годовым потребностям населения Украины.

2. УКРАИНА СПОСОБНА ОБЕСПЕЧИТЬ СЕБЯ СОБСТВЕННЫМ ГАЗОМ

Фейк от Кремля:

«Украина всегда зависела и будет зависеть от российского газа».

Что стоит за фейком:

Украина не всегда была импортером газа, как сегодня пытается это показать Россия. Украина была первой из республик СССР, которая начала добывать и экспортировать газ еще в 20-х годах прошлого века.

После Второй мировой войны Украина была одним из поставщиков голубого топлива на Запад, а нефтяные месторождения в Бориславе Львовской области были одними из крупнейших в Европе в то время. Впоследствии во Львовской области были открыты Дашавское и Опарское газовые месторождения, из которых после завершения войны Советский Союз поставлял газ в Польшу.

Советский Союз активно использовал газовые месторождения в Украине. Были открыты Яблуновское, Рудковское, Шебелинское, Ефремовское, Крестищенское месторождения. По состоянию на 2019 год, согласно отчету «Укргаздобыча», эти месторождения истощены на 80-90%.

Актуальные факты:

В 2013 году газовая зависимость Украины от России составляла почти 90%. Но с ноября 2015 года «Нафтогаз» не покупает газ напрямую у «Газпрома».

В то же время импортный газ, который поступает из Польши, Венгрии и Словакии, является газом российского происхождения. Это усиливает Россию, которая пытается укрепить свое геополитическое влияние путем монополии на энергетическом рынке Европы. Именно поэтому для Украины очень важно как можно больше обеспечить себя газом из собственных месторождений.

3. УКРАИНА НЕ ПЛАНИРУЕТ ДОБЫВАТЬ «ОПАСНЫЙ» СЛАНЦЕВЫЙ ГАЗ

Фейк от Кремля:

«Украина готовится к добыче сланцевого газа, что приведет к экологической катастрофе».

Что стоит за фейком:

Истерику о сланцевом газе Россия начала в 2013-2015 годах, когда компания Royal Dutch Shell по соглашению с компанией «Надра Юзовская» проводила поисково-разведочные работы для добычи энергоносителей на Юзовской площади, в том числе газа из нетрадиционных источников, в часности сланцевого. Россия использовала новый для украинцев термин «сланцевый газ» для распространения дезинформации о якобы опасной технологии его добычи – гидроразрыв пластов (ГРП). На самом деле эта технология безопасна, распространена и применяется для добычи газа и из традиционных источников. В мире, в Украине и в самой России.

Против «опасной добычи» начали активно выступать местные коммунисты и сомнительные экологические организации, которые собирали митинги против в Краматорске, Красноармейске и других городах. Митинги проходили под манипулятивными лозунгами, как-то: «Заплатил за бензин – заплатил за собственное убийство!» (не обращая внимания на то, что бензин производится из нефти и не имеет никакого отношения к добыче газа), «Хватит спонсировать уничтожение природы!», «Сланцевый газ – второй Чернобыль».

В январе 2021 года «Нафтогаз Украина» и его дочерняя компания «Укргаздобыча» сообщили о запуске в разработку первого месторождения газа плотных пород – Святогорского, которое находится на Юзовской площади на границе Донецкой и Харьковской областей. И Кремль снова запустил дезинформационную кампанию о якобы добыче «опасного» сланцевого газа на этой территории. Российские, а за ними и местные медиа отреагировали запугиванием: «Киев готовит на Донбассе экологическую катастрофу», «Сланцевый геноцид развязан», «Как Украина превращает Донбасс в пустыню» и тому подобное. Цель – помешать Украине увеличить добычу собственного газа.

Актуальные факты:

На сегодня «Нафтогаз» не добывает и не планирует добывать на Юзовской площади сланцевый газ. На Юзовской площади планируется добывать обычный, традиционный газ, как это происходит на более чем 140 других месторождениях по всей Украине. На площади есть законсервированные или ликвидированные скважины, которые ранее были пробурены другими компаниями, и «Нафтогаз» планирует их восстанавливать. Детально ознакомиться с планами «Нафтогаза» можно на сайте «Надра Юзовская».

Добыча сланцевого газа в Украине не ведется вообще. Учитывая то, что он залегает на больших глубинах в плотных породах, его добыча обходится гораздо дороже по сравнению с традиционным природным газом. То есть, это требует больших финансовых и инвестиционных вложений и на сегодня даже экономически нецелесообразно для страны.

4. УКРАИНА ИСПОЛЬЗУЕТ ТЕ ЖЕ НАДЕЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДОБЫЧИ ГАЗА, ЧТО И РОССИЯ, И МИР

Фейк от Кремля:

«Украина устроит в Донецкой области экологическую катастрофу, добывая газ по опасным американским технологиям»

Что стоит за фейком:

Речь идет о технологии ГРП - гидравлическом разрыве пластов. Несмотря на то, что Россия сама использует эту технологию, в Украине она активно продвигает миф об «экологической катастрофе» на временно неконтролируемых украинской властью территориях Донецкой области, к которой якобы приведет ГРП.

Еще в 2014 Россия на официальном уровне заявила, что добыча газа по «американским технологиям» может негативно повлиять на экологию приграничных районов РФ, даже отправив украинский стороне официальное письмо. С тех пор и до сегодня российские медиа продолжают распространять дезинформацию о том, что «технология ГРП несет разрушительные последствия для окружающей среды», пугают неизбежным загрязнением грунтовых вод и уничтожением всей экосистемы. Цель – сорвать добычу газа в регионе руками местных жителей и настроить их против украинского государства.

Актуальные факты:

Гидравлический разрыв пластов (ГРП или фрекинг – от англ. fracking) – это проверенная технология, которая применяется для добычи нефти, природного газа, геотермальной энергии или воды из глубоких подземных слоев.

Она достаточно распространена в мире. В США за 2015 год было выполнено 300 тыс. операций с ГРП, что составляет 59% от всей добычи газа. Канада ежегодно осуществляет примерно 14 тыс. таких операций. В Украине эта технология применяется различными компаниями с 2016 года, и за последние 5 лет проведено несколько сотен таких операций в разных регионах. В России фрекинг является распространенным средством добычи газа. В 2020 году количество операций насчитывало 21 тыс., о чем говорится в отчетах «Роснефти».

На самом деле, при соблюдении надлежащих стандартов и норм, фрекинг - безопасная технология и с экологической, и с технической точек зрения.

Технология ГРП заключается в закачке жидкости для гидроразрыва на водной основе (более 99% воды) на большую глубину (что делает невозможным взаимодействие с горизонтами, откуда берется питьевая вода) в пласт под высоким давлением. Это создает в породе микротрещины, в них проникает жидкость и буквально выталкивает углеводороды в скважину. Учитывая особенности геологического строения украинских месторождений, раствор для таких операций содержит лишь 0,5-1% других примесей, которые широко применяют в пищевой промышленности (например, гуар – природный полимер, который получают из растения семейства бобовых). А попадание такого раствора во время выполнения операции в водоносные горизонты или поверхностные почвы технологически невозможно – ГРП применяют на 3-5 тысяч метров глубже.

5. ДОБЫЧА ГАЗА В УКРАИНЕ БЕЗОПАСНА ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Фейк от Кремля:

«Вследствие добычи газа в Украине обмелеют колодцы, произойдет загрязнение земли и воздуха, ухудшится качество питьевой воды, вырубят леса».

Что стоит за фейком:

Россия регулярно запускает эту дезинформацию, чтобы подорвать развитие украинской газодобычи. В 2013 и 2021 годах им удалось спровоцировать акции протестов среди местного населения.

Актуальные факты:

Эти фейки регулярно опровергают экологи, которые отмечают, что добыча газа при соблюдении всех норм вполне безопасна.

Колодцы и водные скважины вследствие добычи газа обмелеть не могут, потому что находятся в основном на глубине 10-150 метров, а пласты, из которых добывают газ, – на глубине 3000-5000 метров.

Бурение никак не вредит земле, потому что до начала бурения плодородный слой почвы снимается, собирается и после окончания работ – рекультивируется и восстанавливается.

Не соответствует действительности и утверждение о том, что почва может провалиться вследствие того, что газ добывают из земных пустот. На самом же деле он расположен в микроскопических порах твердых пород, которые физически не могут оседать.

Что касается вырубки лесов, то для скважин действительно определяют точки, которые находятся в лесной местности. В таких случаях, как сообщает «Нафтогаз», заключается соглашение с лесным хозяйством, согласно которому оно готовит участки для строительства скважины. Это сотрудничество включает также уплату средств на высадку деревьев для восстановления лесных зон.

ЭТО ВСЕ?

Конечно, нет. Дезинформация - сильное российское оружие, а газовая тема - одно из ключевых полей гибридного боя. Поэтому вопрос газа, его добычи и транспортировки неустанно атакуют российские официальные лица, политики и медиа.

Москва давно подменила коммерческую составляющую геополитической даже в официальных документах. В Энергетической стратегии на период до 2020 года, которая была утверждена еще в 2003 году, Кремль открыто признает энергоресурсы и топливно-энергетический комплекс инструментами внешней и внутренней политики России, а в Энергетической стратегии на период до 2030 года расширение поставок энергоносителей на мировой рынок определено одним из приоритетов энергетической политики РФ. Итак, Россия зафиксировала свои намерения использовать газовые и нефтяные ресурсы в качестве оружия и средства шантажа для укрепления своего статуса на постсоветском и европейском рынках.

Строительство «Северного потока-2» в комплексе с дезинформационными атаками – классическая гибридная операция по расширению влияния Кремля на европейские страны и дестабилизации Украины - возвращение ее в зависимое положение.

КАК ВЫГЛЯДИТ УКРАИНСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ ВНЕ КРЕМЛЕВСКОЙ МЕТОДИЧКИ?

● Всего в недрах по всей Украине находится около 1,3 трлн кубометров газа. Учитывая, что каждый год Украина потребляет около 32 млрд кубометров углеводородов, этих запасов может хватить более чем на 30 лет.

● На сегодня больше всего – около 85% – залежей природного газа сосредоточены в восточном регионе Украины. На западный и южный приходятся остальные газовые залежи (соответственно 10% и 5%). По данным геологов, крупнейшие месторождения голубого топлива сосредоточены в районе Днепровско-Донецкой впадины на территории Харьковской и Полтавской областей.

● Полноценное раскрытие ресурсной базы природного газа в Украине и, как следствие, независимость Украины от импорта газа предусмотрены в «Стратегии 2025» группы «Нафтогаз».

● По ее расчетам, потенциал наращивания газовых запасов Украины до 2025 года в случае успешного проведения геологоразведочных работ составляет около 600 млрд кубометров.

● Сегодня Украина добывает только 2/3 газа, необходимого для внутреннего потребления. Однако совершенствование технологий, которые упрощают добычу газа на «старых» месторождениях, а также открытие новых залежей с привлечением инвестиций – помогут Украине увеличить собственную добычу. А это и есть энергонезависимость.

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности