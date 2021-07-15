Российский лидер Владимир Путин согласовал секретную операцию, которая имела целью поддержать кандидата в президенты Дональда Трампа на выборах 2016 года, чтобы иметь влияние на политику США.

Об этом пишет The Guardian, передает Укринформ.

Издание утверждает, что Путин лично подписал соответствующий указ на закрытом совещании Совета безопасности РФ, которое состоялось 22 января 2016 года, где собралось высшее руководство страны.

Участники встречи согласовали, что президентство Трампа поможет осуществить стратегические цели Москвы, среди которых «социальные беспорядки» в США и ослабление переговорных позиций американского президента.

Трем российским специальным службам было приказано найти практические пути для поддержки Трампа. На совещании было решено «всеми силами содействовать его (Трампа - ред.) избранию» на пост президента США.

По данным издания, в документах также есть краткая психологическая оценка Дональда Трампа, которого характеризуют как «импульсивного, психически неустойчивого и неуравновешенного человека с комплексом неполноценности».

Издание The Guardian предоставило эти документы на проверку независимым экспертам, которые утверждают, что они настоящие.

Как сообщалось, Дональд Трамп во время выступления 28 февраля на Конференции консервативного политического действия (CPAC) во Флориде допустил, что может вновь принять участие в президентской гонке в США.

На прошлогодних выборах Трамп проиграл своему демократическому оппоненту Джо Байдену, но отказывался признавать свое поражение, что в итоге привело к драматическим беспорядкам возле Капитолия в Вашингтоне 6 января.