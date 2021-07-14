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СБУ предотвратила попытки дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Украине путем создания самопровозглашенного «Энергодарского городского совета». Злоумышленники планировали создать собственные «суды» и «силовой блок» в составе фейкового образования в Запорожье, сообщил пресс-центр СБУ.

По данным следствия, организовал противоправную деятельность житель Запорожской области. Злоумышленник вместе с сообщниками пытались сформировать псевдогосударственные образования на территории региона.

Для легитимизации своих «полномочий» они провели подпольные собрания и выбрали так называемых «мэра» и «депутатов» самопровозглашенного органа местного самоуправления.

Для привлечения «единомышленников» в свои ряды злоумышленники обещали гражданам «должности», освобождение от уплаты налогов, регистрации имущества, а также неподсудности органам судебной власти Украины.

Во время следственных действий правоохранители обнаружили у злоумышленников:

  • учредительные «документы» фейковых образований;
  • протоколы собраний «активистов»;
  • компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.

Изъятые материалы направлены на экспертизу.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 353 (самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица) Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности организаторов незаконных действий.
ForUm

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