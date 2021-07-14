Безопасно ли обрабатывать земли, загрязненные Чернобыльской аварией, и существует ли причина их не обрабатывать

В Народичской громаде, которая больше всего в Житомирской области пострадала от последствий аварии на Чернобыльской АЭС, обнаружили незаконную обработку загрязненных земель и взяли пробы почвы, чтобы выяснить, безопасна ли для людей и окружающей среды такая деятельность.

В 2015 году все населенные пункты Народичской громады объединились в территориальную громаду. На сегодня там живет около 9,5 тыс. человек. Крупных предприятий в громаде нет, а главный ее ресурс, как и одна из ключевых проблем, – это земля.

Значительная часть народичских земель поражена радионуклидами, поэтому обрабатывать ее нельзя. Впрочем, люди давно выращивают овощи и потребляют их. Взялись за посев сельхозкультур и местные фермеры, что вызвало беспокойство у экологов.

Местные власти апеллируют к тому, что полноценный радиологический мониторинг на территории Народичской громады проводился давно и на данный момент неизвестно, насколько опасен уровень радионуклидов и можно ли уже обрабатывать земли с радиацией. Громаде нужно наполнять местный бюджет, поэтому поселковый совет продолжает договоры аренды с сельхозпроизводителями, которые засевают чернобыльские поля. Прокуратура несколько лет подряд оспаривает это в судах, которые отменяют такие договоры.

Укринформ неоднократно писал о проблемах Народичской громады и земельном вопросе, зависшем в воздухе. Имеют ли шанс пораженные радионуклидами земли приносить урожай аграриям и доходы местному бюджету, узнавала корреспондент агентства.

ОКОЛО 5 ТЫС. ГА РАДИОАКТИВНЫХ ЗЕМЕЛЬ ОБРАБАТЫВАЮТ АГРАРИИ

В Народичскую громаду журналисты на прошлой неделе приехали вместе со специалистами Государственной экологической инспекции, которые узнали о незаконной обработке радиоактивных земель.

Народичская громада – это часть житомирского Полесья. По обе стороны дороги разлеглись густые леса и живописные пейзажи. Во многих населенных пунктах, мимо которых проезжаем, жизнь словно остановилась. Радиация сделала их пустыми, где от бывших домов остались только руины, а дворы поросли кустами и деревьями, среди которых трудно разглядеть остатки заборов или стен. Кое-где до сих пор цветут оранжевые лилии, которыми селяне когда-то украшали свои дворы, а о стекло автомобиля бьются ветки со спелой малиной.

По дороге попадаются знаки с предупреждением, что сбор ягод, грибов и лекарственных растений запрещен. Но видно, что люди несут из леса чернику, сезон которой сейчас в разгаре - кто-то продает ее на трассе, другие сдают заготовителям.

Как отметил в.и.о. начальника Государственной экологической инспекции Полесского округа Евгений Медведовский, в региональное подразделение Госэкоинспекции поступила жалоба об обработке радиоактивно загрязненных земель. Указанный факт подтвердили и результаты спутниковой съемки.

«На территории Житомирской области под запрет возделывания вследствие поражения радионуклидами подпадают 33 тыс. га земель, из них около 60% приходится на Народичскую громаду, 12% – на Овручскую и часть Олевской, 15% – на Гладковицкую. Основные загрязнения цезием и стронцием сосредоточены на землях Народичской территориальной громады», – объяснил Медведовский.

По его словам, на данный момент Госэкоинспекция Полесского округа проверяет документы, на основании которых разрешили обрабатывать загрязненные земли.

Приезжаем на поле за селом Базар, где на почти 150 га растет подсолнечник. Расстояние отсюда до зоны отчуждения составляет 64 км. Заниматься растениеводством на этом участке нельзя.

Пока специалисты лабораторий готовятся взять пробы почвы, руководитель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный рассказывает, что участок сформирован в государственном земельном кадастре, и это видно на публичной кадастровой карте. Он отнесен к землям запаса, но его форма собственности не определена.

«По нашим оперативным данным, около 5 тыс. га радиоактивно загрязненных земель на территории нескольких громад Житомирской области используются для товарного сельскохозяйственного производства, что прямо противоречит законодательству Украины. В связи с этим начата проверка, ведь вопрос рисков для здоровья населения и окружающей среды для нас приоритетный. Со времени, которое прошло после Чернобыльской катастрофы, необходимо актуализировать данные, потому что есть определенные парадоксы. Земли, где мы находимся, согласно картографическим материалам, отнесены к загрязненным, а те, что через дорогу – нет. На каких-то территориях облгосплодородия (государственным региональным проектно-технологическим центром охраны плодородия почв и качества продукции, – ред.) проведены исследования, согласно которым они могут обрабатываться, а по определенным участкам – предоставлены негативные выводы. Наша задача - не допустить в будущем нарушения закона. Использование земель и ведение товарного сельскохозяйственного производства – это и рабочие места, и поступления в громаду, но в приоритете должна быть безопасность населения», – отметил Малеваный.

Специалисты Государственного специализированного центра "ЭкоЦентр" и Госэкоинспекции Полесского округа взяли пробы почвы на полях, которые обрабатываются в Народичской громаде и, по предварительным данным, являются радиоактивно загрязненными. Во время лабораторных исследований выяснят содержание уровня цезия и стронция.

"Мы будем анализировать не только результаты лабораторного исследования, но и те документы и решения, которые принимались соответствующими должностными лицами. По результатам проверки Государственная экологическая инспекция совместно с Государственным агентством по управлению зоной отчуждения проведут комплексные исследования для принятия дальнейших управленческих решений. Если будут признаки нарушения, материалы передадут в правоохранительные органы для дачи правовой квалификации. Возможно, будет необходимо выносить этот вопрос даже на рассмотрение Кабинета министров", – добавил руководитель Госэкоинспекции.

НЕПРОСТОЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

Председатель Народичской громады Лидия Бученко называет земли, к которым есть вопросы у экологов, "спорными" и акцентирует, что именно от них зависят поступления в местный бюджет.

«Около 10 тыс. га территории нашей громады – это земли радиационного контроля. Многие участки уже залеснены, поэтому сначала необходимо провести инвентаризацию земель. В Народичской громаде работают сельхозпроизводители, у которых есть возможность и желание обрабатывать больше земли, чем мы можем им предложить. Земли, переданные нам государством в коммунальную собственность, мы предоставили в аренду через аукцион, благодаря чему громада получила значительные доходы. Из всей анонсированной площади более 15 тыс. га нам передали только 2174 га. По поводу тех земельных участков, относительно которых поступила жалоба, неправильно говорить, что они обрабатываются незаконно, потому что есть документы, в которых определен арендатор, который их обрабатывает, и он платит в бюджет громады средства. Бюджет получает от них более 5 млн грн в год из 49 млн грн собственных доходов, а для нашей громады это значительная сумма», – говорит председатель громады.

Бученко объясняет, что перед тем как заключать договор аренды, Институт охраны почв выдал по заказу арендаторов справку, что земельные участки могут быть использованы для сельскохозяйственного производства. Фермеры выращивают там подсолнечник, рапс, кукурузу, пшеницу. А вот куда дальше идет продукция, неизвестно.

На встречу с руководителем Госэкоинспекции приехали и представители двух громад, у которых также проблемы с радиоактивно загрязненными землями.

По словам Гладковицкого сельского председателя Николая Буховца, на территории его громады в этом году самовольно захватили около 50 га радиоактивных земель и засеяли их кукурузой, по поводу чего обратятся в правоохранительные органы. Председатель громады жалуется, что бюджет громады сейчас недополучает средства от ведения лесного хозяйства, потому что во второй зоне (зона безусловного обязательного отселения – ред.) разрешены только санитарные рубки.

«На территории Овручской громады есть земли, которые не загрязнены, но не определен их владелец. Владельцы умерли, наследников нет, а мы заключаем договоры на их аренду. Их тоже можно отменить через прокуратуру. Проблема и в том, что человек, проживая на загрязненной территории, не имеет права оформить ни свой дом, ни земельный участок, а это нарушение права собственности», – добавляет заместитель Овручского городского председателя Владимир Гришковец.

Лидия Бученко считает, что урегулировать болезненный для ее громады земельный вопрос можно только на уровне государства:

"Государство должно один раз выделить средства, провести это обследование, определить, где так называемые фоновые земли, а они точечно попадаются, изъять их и законсервировать, а все остальные, которые соответствуют нормам, передать громаде и предоставить право ими распоряжаться. Потому что не может быть законсервировано столько земель, которые в совершенстве не обследованы. Я считаю, что неправильно пользоваться материалами за 1986 год или 1990-е годы о том, что они радиационно загрязнены".

ПОСТРАДАВШИЙ ОТ ОГНЯ ЗАПОВЕДНЫЙ ЛЕС

Заведующий сектором природопользования и реабилитации Института проблем безопасности атомных электростанций Владимир Ландин отмечает, что с 1986 года прошел один период полураспада цезия (длится 30 лет) и стронция (28 лет), а затем пораженная радиацией территория может быть пригодной для сельхозобработки.

В свою очередь, главный научный сотрудник отдела растениеводства, первичного и элитного семеноводства Института сельского хозяйства Полесья Национальной академии аграрных наук, профессор Петр Надточий подчеркивает, что при ведении сельского хозяйства на загрязненных радиацией территориях необходимо знать особенности каждой культуры.

«В зерне кукурузы цезия-137 может быть в 60 раз меньше, чем в зерне люпина желтого. Озимые зерновые накапливают радионуклидов в 1,5-2 раза меньше, чем яровые. Если условно построить цепочку из зерновых и зернобобовых от наименее до наиболее склонных к накоплению радионуклидов, то она будет примерно такой: кукуруза на зерно, просо, ячмень, озимая пшеница, рожь, овес, гречиха, горох, люпин. Среди кормовых культур: кукуруза на силос, стоколос безостый, тимофеевка луговая, клевер, подсолнечник, вика, люпин желтый, люпин узколистный. Из овощных культур – в незначительных количествах накапливают радиоактивный цезий лук, баклажаны, перец сладкий, тыква, немного больше – огурцы, томаты, чеснок, кабачки, морковь, петрушка. Много его собирается в редиске, укропе, белокочанной капусте. Наиболее загрязненными являются щавель, капуста кольраби, столовый буряк», – отмечает ученый.

Еще одна проблема Народичской громады - это прошлогодние лесные пожары, от которых до сих пор приходит в себя природный заповедник «Древлянский». В апреле 2020 года огонь охватил 3020 га его территории.

Журналистам показали участок заповедного леса, который пострадал от огненной стихии. Высокие сосны так и стоят с обгоревшими стволами. Сотрудники заповедника призывают внимательно смотреть под ноги, чтобы не повредить маленькие сосенки, которые хаотично прорастают из земли.

Как объяснил директор Народичского спецлесхоза Руслан Антонюк, поврежденные деревья на территории заповедника убирать запрещено, тем более что в отдельных кварталах леса радиация превышает допустимые нормы. Поэтому сейчас там лишь создают минерализованные полосы для предотвращения пожаров и надеются, что пострадавшие деревья будут органическим удобрением для молодых, которые пробиваются из самосевов.

По словам Андрея Малеваного, причиной прошлогодних масштабных лесных пожаров в Житомирской области были спланированные поджоги.

«Учитывая результаты спутниковой съемки, существуют довольно четкие признаки, что причиной прошлогодних апрельских пожаров в Житомирской области и на севере Украины были целенаправленные поджоги. Не могу сказать, зачем это было сделано. Это не только мое мнение, оно базируется на мониторинге космического агентства (Государственного космического агентства – ред.), правоохранительных органов», – отметил Малеваный.

Сейчас все ждут результатов лабораторных исследований почвы с полей Народичской громады и ответов на вопросы, снизилась ли активность радионуклидов и когда те земли избавятся от клейма опасности из-за радиации