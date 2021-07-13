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Контрразведчики СБУ задержали в Кировоградской области гражданина Украины, который входил в состав организованной преступной группировки на территории РФ и был завербован российской военной разведкой (ГУ ГШ ВС РФ). Об этом сообщил пресс-центр ведомства.

Сотрудники украинской спецслужбы задокументировали, что по возвращении в Украину злоумышленник по заданию российских кураторов осуществлял сбор информации о местных чиновников и военнослужащих. А именно: компрометирующих данных на них, а также сведений об их выездах в РФ и временно оккупированные территории, наличия родственных связей, имущества и тому подобное.

Указанные сведения должны быть использованы для создания условий для выезда указанной категории лиц в страну-агрессора или на оккупированные ею территории, их последующего задержания и привлечения российскими спецслужбами к конфиденциальному сотрудничеству.

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Собранные данные задержан агент передавал с использованием отработанного закрытого канала связи. При выполнении заданий получал денежное вознаграждение в национальной валюте РФ на банковскую карточку.

В ходе проведения обыска по месту жительства фигуранта обнаружено и изъято средства связи, которые использовались для контактов с представителем ГУ ГШ ВС РФ, банковские карты «Сбербанка России», удостоверение о принадлежности к персоналу российских коммунальных и коммерческих структур.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
ForUm

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