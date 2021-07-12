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Укрзализныця начинает продажу непрофильных активов. Первые 22 объекта уже сегодня будут выставлены на аукционы в электронной системе Prozorro.Продажи, сообщили ForUm’у в пресс-службе компании.   

По словам и.о. председателя правления АО Ивана Юрика, Укрзализныця выставит на продажу 11 зданий и 11 нежилых помещений, расположенных в городах Киев, Днипро, Кривой Рог, Синельниково, Смела и Чоп.

«Общая стартовая цена объектов составляет около 42 млн грн, но мы уверены, что она существенно возрастет за счет конкуренции в ходе торгов. Все объекты, предложенные к продаже, находятся в привлекательных для ведения бизнеса местах, потенциальные покупатели смогут лично их пересмотреть. Мы обеспечим беспрепятственный доступ к ним. Поэтому приглашаем всех желающих к участию в аукционах», - рассказал Юрик.

Помимо получения прибыли, Укрзализныця планирует изучить спрос на такие объекты и понять реальную заинтересованность покупателей для использования опыта в дальнейших продажах. «Также благодаря реализации непрофильных объектов, которые годами не используются компанией, будет улучшено благоустройство территории за счет их восстановления новыми владельцами, а Укрзализныця не будет тратить средств на их содержание», - резюмировал Юрик.

Напомним, в Укрзализныце работает постоянно действующая комиссия, которая определяет перечень непрофильных активов. В перечень указанных активов включаются объекты, компании не использует в своей непосредственной деятельности по организации перевозок пассажиров и грузов.
ForUm

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