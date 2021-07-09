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Регулярная чистка дымохода – важная процедура, выполнение которой нельзя игнорировать. В ином случае может возникать опасное задымление или даже пожар.

Эксперты рекомендуют не менее одного раза в полгода выполнять осмотр дымохода. А лучше всего это делать перед началом отопительного сезона и после его окончания.

Почему обслуживание дымохода – обязательная процедура?

Чистка дымохода особенно важна в целях безопасности перед началом холодного времени года. Ведь, как известно, образование сажи на стенках может привести к пожару.

Топливо не способно сгорать полностью, как результат скапливается сажа. Она оседает на стенках и способна образовывать налет. Со временем он будет становиться толще и в результате уменьшит диаметр трубы, по которой поступает воздух. Из-за этого все чаще дым будет выходить не наружу, а оставаться в помещении.

В некоторых случаях чистка может понадобиться значительно раньше. Это достаточно легко определить по следующим признакам:

  • появляются проблемы с тягой;
  • дым начинает скапливаться в помещении;
  • наблюдается темный дым.

Чистка дымохода – достаточно времени затратный процесс, который требует наличия профессионального оборудования и соответствующих средств. Поэтому, эффективно данную процедуру под силу выполнить только специалистам.

Почему дымоход забивается сажей?

Появление и накопление сажи – это естественный процесс и его предотвратить невозможно. Но, существует ряд факторов, которые могут ускорить данный процесс, среди их числа:

  • сожжение в топке мусора;
  • использование некачественного вида топлива;
  • некачественный материал и неправильная установка дымохода;
  • неправильная технология кладки дымохода.

Каждый владелец должен следить за состоянием своего дымохода. Если сажа начала скапливаться намного быстрее регулярность чистки необходимо увеличить.

В случае соблюдения всех правил, использование только качественного топлива или нерегулярное применение дымохода чистку можно осуществлять один раз в год. При появлении влажной сажи в дымоходе осуществить чистку самостоятельно практически невозможно. В данном случае лучше обращаться за помощью к специалистам.

Компания «Трубочист-PRO» готова выполнить профессиональную чистку дымохода. Наши специалисты могут осуществить роторную, вакуумную или химическую чистку. Позаботьтесь о безопасности своего дома и прямо сейчас обращайтесь за помощью в нашу компанию.
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