Служба безопасности Украины обнаружила в Луганской области еще один тайник с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами, сообщает пресс-центр СБУ.

В ходе следственно-оперативных действий задержан злоумышленник, который устроил схрон со средствами поражения.

Скрытый арсенал хранил житель Счастьенского района. Тайник с оружием он оборудовал на территории своего домовладения.

Во время обыска по месту жительства злоумышленника правоохранители изъяли:

почти 1 кг тротила;

3 детонатора;

18 гранат РГД-5 и Ф-1;

запалы к гранатам;

артиллерийский снаряд;

400 г пороха;

2 пистолета систем «ТТ» и «Наган» с патронами;

4 сигнальных мины;

реактивный сигнальный патрон;

почти 1800 патронов различного калибра.

Полученные средства поражения направлены на экспертизу.

По оперативным данным, злоумышленник планировал реализовать оружие через личные связи, в том числе среди представителей криминальных кругов.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, проводится досудебное расследование. Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.