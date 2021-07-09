Служба безопасности Украины обнаружила в Луганской области еще один тайник с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами, сообщает пресс-центр СБУ.
В ходе следственно-оперативных действий задержан злоумышленник, который устроил схрон со средствами поражения.
Скрытый арсенал хранил житель Счастьенского района. Тайник с оружием он оборудовал на территории своего домовладения.
Во время обыска по месту жительства злоумышленника правоохранители изъяли:
почти 1 кг тротила;
3 детонатора;
18 гранат РГД-5 и Ф-1;
запалы к гранатам;
артиллерийский снаряд;
400 г пороха;
2 пистолета систем «ТТ» и «Наган» с патронами;
4 сигнальных мины;
реактивный сигнальный патрон;
почти 1800 патронов различного калибра.
Полученные средства поражения направлены на экспертизу.
По оперативным данным, злоумышленник планировал реализовать оружие через личные связи, в том числе среди представителей криминальных кругов.
В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, проводится досудебное расследование. Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.
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