Украина стремится получить членство в Европейском Союзе и НАТО в течение 5-10 лет. Сейчас одной из главных целей является постепенная интеграция во внутренний рынок ЕС.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью литовскому изданию LRT, передает Укринформ.

«Украина стремится вступить в ЕС и НАТО в ближайшей перспективе, мы нацелены получить членство в течение 5-10 лет. Важным вопросом относительно европейского будущего Украины является последовательная реализация реформ, над чем мы продолжаем работать и имеем существенные результаты. Конечно, вопрос о вступлении Украины в ЕС зависит не только от нас, но и от 27 других стран», - сказал глава правительства.

Он напомнил, что ЕС ежегодно представляет отчет об имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, в котором оцениваются достижения Украины по внедрению реформ.

По его словам, европейские партнеры отмечают, что даже в сложных условиях прошлого года, несмотря на дестабилизирующие действия России, конфликт на Востоке и вспышку пандемии коронавируса, Украина демонстрирует прогресс на своем пути к реформам.

«То есть наше движение к членству Украины в ЕС не останавливается. Сейчас для нас одной из главных целей является постепенная интеграция во внутренний рынок ЕС», - подчеркнул Шмыгаль.

Он добавил, что ЕС уже стал главным торговым партнером Украины, за пять лет экспорт украинских товаров в Евросоюз вырос на 60% и в этом году ожидается, что он достигнет 20 млрд евро.

«Сейчас мы стремимся к дальнейшей либерализации торговли с ЕС, одним из ключевых наших приоритетов в последний год стала подготовка к обновлению торговой части Соглашения об ассоциации. Также продолжаем работать в контексте интеграции Украины в цифровой и энергетический рынки Европейского Союза, работаем над подписанием «промышленного» , «авиационного» и «таможенного» безвизов», - рассказал премьер-министр.