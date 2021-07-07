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Спецслужбы РФ атаковали компьютерные сети Республиканского национального комитета - руководящего органа одной из ведущих политических партий США. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника, передает Укринформ.

«На прошлой неделе российские хакеры, связанные с правительством (РФ. - Ред.), совершили взлом компьютерных систем Республиканского национального комитета - примерно в то же время, когда связанная с Россией преступная группировка начала масштабную атаку с помощью программ-вымогателей», - указывается в сообщении.

По информации источников, нападение на комитет республиканцев совершили группировки APT 29 и Cozy Bear, которые американская разведка считает подразделениями российских спецслужб. Эти же хакеры в 2016 году совершили нападение на Демократический национальный комитет, похитив конфиденциальную информацию.

Кроме того, эти группировки связывают с кибернападением на программное обеспечение корпорации SolarWinds в прошлом году, когда было совершено хакерское проникновение в системы по меньшей мере девяти американских министерств и ведомств.

Тем временем в Республиканском национальном комитете заявили, что пока не установили, была ли в этот раз похищена какая-либо информация. Хотя в субботу в партийном органе подтвердили получение данных от Microsoft о вмешательстве хакеров в систему компании Synnex, обеспечивающей сетевые услуги.
ForUm

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