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Службой безопасности Украины выявлена противоправная деятельность должностных лиц ПАО «Сумыхимпром», направленную на умышленное доведение до банкротства, а потом отчуждения имущества государственного предприятия в пользу частных коммерческих структур, сообщает пресс-центр СБУ.

В ходе досудебного расследования задокументированы факты искусственного формирования руководством ПАО «Сумыхимпром» кредиторской задолженности общества через привлечение под залог его имущества кредитных средств, которые в дальнейшем расходовались на приобретение у подконтрольных структур сырья по завышенным ценам.

Кроме того, по заключению специалистов, начатая в 2012 году процедура санации предприятия не соответствует требованиям законодательства и способствует дальнейшему наращиванию его долгов. Действия менеджмента привели к формированию долговых обязательств ПАО «Сумыхимпром» на сумму более 2 млрд грн, невыплаты государству дивидендов и фактическому исключению законной приватизации общества.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины правоохранители провели санкционированные обыски по местам осуществления хозяйственной деятельности и проживания фигурантов, во время которых изъята черновая бухгалтерия и другие материалы, подтверждающие противоправный характер их действий.

Для недопущения незаконного отчуждения стратегического госпредприятия судебными органами наложен арест на имущественный комплекс ПАО «Сумыхимпром».

Продолжаются следственные действия для установления всех причастных к преступлению лиц.
ForUm

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