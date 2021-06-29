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Военные США в Сирии подверглись ракетному обстрелу, сообщил представитель коалиции США полковник Уэйн Маротто.

«Примерно в 19:44 по местному времени силы США в Сирии были атакованы несколькими ракетами. Пострадавших нет, ущерб оценивается. Мы предоставим дополнительные данные, когда у нас будет больше информации», - написал он в Twitter.

Маротто добавил, что силы США в целях самозащиты осуществляли ответный огонь.

«Силы США в Сирии, находясь под атакой многочисленных ракет, действовали в целях самообороны и вели контрбатарейный артиллерийский огонь по позициям запуска ракет», - отметил представитель коалиции.

Ранее сирийское агентство САНА сообщило, что район дислокации американских вооруженных сил близ нефтяного месторождения «Омар» в сирийской провинции Дейр эз-Зор подвергся в понедельник ракетному обстрелу.

По поступающим с места события данным, в этом районе разорвались не менее восьми снарядов.

 
ForUm

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