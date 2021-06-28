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В РФ и на оккупированных территориях в неволе находятся 405 граждан Украины, в числе которых 44 военнослужащих и 30 женщин.

Об этом заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова во время торжественного заседания парламента по случаю Дня Конституции, сообщает Укринформ.

Денисова напомнила, что статья 65 Конституции обязует граждан защищать Отчизну, и её независимость и территориальную целостность, и сейчас этот конституционный долг как никогда актуален.

«Вооруженная агрессия РФ и временная оккупация АРК и города Севастополя и значительной части Донбасса привела к нарушению территориальной целостности Украины и посягнула на её независимость ... К сожалению, государство не может гарантировать пока соблюдения конституционных прав и свобод на оккупированных территориях. Наши соотечественники вынуждены выживать по законам естественного отбора государства-агрессора, которое искореняет не только украинское, но и человеческое достоинство. 405 граждан Украины, из которых 44 военнослужащих и 30 женщин, находятся в концлагерях и застенках РФ и на оккупированных территориях», - сказала Денисова и уверила, что в Офисе омбудсмена «знают имя каждого».

По её словам, оккупант отобрал у пленников право на свободу, личную неприкосновенность, правовую защиту, но «ему не под силу лишить наших соотечественников свободы мнения и надежды на возвращение в Украину».

Омбудсмен подчеркнула, что наш общий долг - добиться, чтобы Конституция Украины действовала для каждого человека на территории государства.

«Я уверена, что благодаря и продуктивной работе Верховной Рады Украины, и активной политической позиции Президента и надлежащему выполнению всеми органами власти своих обязанностей нам удастся вернуть мир в Украину, обеспечить достойную жизнь и благосостояние для каждого гражданина. И тогда наступит день, когда в небе над всеми городами моего родного Крыма, Донецкой и Луганской областей будет поднят флаг Украины», - заявила омбудсмен.
ForUm

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