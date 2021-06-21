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 Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что со времени Бухарестского саммита НАТО в 2008 году Альянс не сделал ничего, чтобы Украина стала его членом.

Об этом глава МИД сказал в интервью турецкому агентству Anadolu в кулуарах Анталийского дипломатического форума, передает Укринформ.

«Еще в 2008 году Альянс в Бухаресте очень четко заявил, что Украина и Грузия станут членами НАТО. И на том же саммите лидеры поручили своим министрам иностранных дел рассмотреть вопрос о предоставлении обеим странам планов действий относительно членства. С 2008 года, если вы спросите меня, что было сделано НАТО для достижения этого, для реализации этого решения, я отвечу очень честно: ничего. С 2008 года НАТО не сделало ни одного шага для выполнения этого решения», — подчеркнул он.

По его словам, Североатлантический Альянс должен предоставить нашей стране четкий список реформ, необходимых для членства.

«Когда мы говорим о реформах, это может быть бесконечная история. Итак, мой вопрос к НАТО: сколько именно реформ вы хотите? Дайте нам четкий список. Потому что чем больше реформ мы проводим, тем больше ожиданий от вас», — отметил Кулеба.

18-20 июня в турецкой Анталии проходил дипломатический форум «Инновационная дипломатия: новая эра, новые подходы», в котором принимала участие украинская делегация во главе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Всего участниками мероприятия были главы государств и правительств, министры иностранных дел, представители региональных и международных организаций, ученые, эксперты и представители бизнеса из более 50 стран.

В прошлом году Анталийский дипломатический форум из-за пандемии проходил в онлайн-формате.
ForUm

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