также в разделеОбщество
В Ялте возможна эвакуации жителей 10
Российские паспорта получили 630 тысяч жителей оккупированного Донбасса 25
За сутки в Украине новых 852 COVID-случая 14
Оккупанты трижды открывали огонь по украинским позициям 9
18 июня. Картина дня 15
Потураевым запущен маховик террора. В Черкассах Нацкорпус напал на депутата от ОПЗЖ – заявление партии 270
Женщинам детородного возраста хотят запретить алкоголь 21
СНБО ввел санкции против российских бизнесменов Чемезова и Шелкова 12
Двух сбушников будут судить за разглашение гостайны 17
Украина ввела санкции против причастных к разработке вируса NotPetya 15
СБУ заблокировала канал поставки лекарств в ОРДО 42
Военные торговали авиационным керосином из боевых самолетов 15
НАПК: Решение суда по Витренко принято в беспрецедентные сроки 20
Укрзализныця готовится перевезти 600 тысяч пассажиров на праздники 9
СНБО ввел санкции против Фирташа и Фукса 23
«Муниципальную стражу» винят в обустройстве полигона на территории детского лагеря 13
СБУ обнаружила в двух областях Украины тайники с оружием 23
Новинский хочет купить канал «Наш» 15

С нового учебного года офицеров оперативного и стратегического уровней в Украине будут готовить по обновленной программе с учетом стандартов НАТО.

Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран, сообщает пресс-служба Минобороны.

«Рад анонсировать, что уже с сентября 2021 года подготовка офицеров оперативного и стратегического уровней в Университете будет происходить по обновленным образовательным программам, разработанным с учетом НАТОвских процедур планирования и принятия военных решений», — сказал Таран на выпуске в Национальном университете обороны Украины имени Ивана Черняховского.

По его словам, министерство уверенно движется к достижению очередного этапа военной реформы в результате которой ВСУ будут владеть боевыми возможностями в соответствии со стандартами НАТО.

Особую актуальность это приобретает после подтверждения на саммите Альянса 14 июня перспектив членства Украины в НАТО.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3955 грн.
10
Теги