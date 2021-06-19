С нового учебного года офицеров оперативного и стратегического уровней в Украине будут готовить по обновленной программе с учетом стандартов НАТО.

Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран, сообщает пресс-служба Минобороны.

«Рад анонсировать, что уже с сентября 2021 года подготовка офицеров оперативного и стратегического уровней в Университете будет происходить по обновленным образовательным программам, разработанным с учетом НАТОвских процедур планирования и принятия военных решений», — сказал Таран на выпуске в Национальном университете обороны Украины имени Ивана Черняховского.

По его словам, министерство уверенно движется к достижению очередного этапа военной реформы в результате которой ВСУ будут владеть боевыми возможностями в соответствии со стандартами НАТО.

Особую актуальность это приобретает после подтверждения на саммите Альянса 14 июня перспектив членства Украины в НАТО.