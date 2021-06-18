Служба безопасности Украины обнаружила в Луганской и Ривненской областях два скрытых арсенала с боевыми средствами поражения, сообщает пресс-центр СБУ.
Найденный вблизи Северодонецка схрон оставил так называемый «первый заместитель председателя правительства ЛНР» в 2014 году. Сейчас он находится в общегосударственном розыске за участие в террористической организации.
Из тайника, оборудованного в подземном хранилище бывшего домовладения главаря боевиков в поселке Боброво, правоохранители изъяли:
реактивную противотанковую гранату РПГ-18 «Муха»;
реактивную противотанковую гранату РПГ-22;
20 гранат РГД-5 с запалами;
почти 4,5 тыс. патронов различного калибра.
Обнаруженные средства поражения направлены на экспертизу.
Еще один тайник с оружием и боеприпасами сотрудники СБУ разоблачили вблизи поселка Ракитное Сарненского района на Ровенщине.
Из замаскированного в лесополосе тайника было изъято:
6 реактивных противотанковых гранат РПГ-22;
22 гранаты РГД-5 и Ф-1 с запалами;
4 сигнальные мины;
5 взрывных устройств;
17 сигнальных патронов;
более 200 патронов калибра 5,45.
Сейчас проверяется информация об источниках поступления указанных средств поражения, лиц, причастных к обустройству тайника и цели возможного использования.
Обнаруженные средства поражения направлены на экспертизу.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время