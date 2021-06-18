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Служба безопасности Украины обнаружила в Луганской и Ривненской областях два скрытых арсенала с боевыми средствами поражения, сообщает пресс-центр СБУ.

Найденный вблизи Северодонецка схрон оставил так называемый «первый заместитель председателя правительства ЛНР» в 2014 году. Сейчас он находится в общегосударственном розыске за участие в террористической организации.

Из тайника, оборудованного в подземном хранилище бывшего домовладения главаря боевиков в поселке Боброво, правоохранители изъяли:

реактивную противотанковую гранату РПГ-18 «Муха»;

реактивную противотанковую гранату РПГ-22;

20 гранат РГД-5 с запалами;

почти 4,5 тыс. патронов различного калибра.

Обнаруженные средства поражения направлены на экспертизу.

Еще один тайник с оружием и боеприпасами сотрудники СБУ разоблачили вблизи поселка Ракитное Сарненского района на Ровенщине.

Из замаскированного в лесополосе тайника было изъято:

6 реактивных противотанковых гранат РПГ-22;

22 гранаты РГД-5 и Ф-1 с запалами;

4 сигнальные мины;

5 взрывных устройств;

17 сигнальных патронов;

более 200 патронов калибра 5,45.

Сейчас проверяется информация об источниках поступления указанных средств поражения, лиц, причастных к обустройству тайника и цели возможного использования.

Обнаруженные средства поражения направлены на экспертизу.
ForUm

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