Два корабля НАТО вошли сегодня утром в одесский порт, передает «Думская».

Британский эсминец HMS Defender D36 в 9:30 встретился с лоцманским катером, а через полтора часа встал у 19-го причала морвокзала.

Около полудня у 18-го причала должен пришвартоваться фрегат ВМС Нидерландов HNMLS Eversten F805. Проводку кораблей осуществили буксиры портофлота «Булат» и Патриот».

Британские эсминцы типа 45 не впервые в Одессе – несколько лет назад у нас гостили HMS Duncan (2017 и 2019) и HMS Dragon (2020 год), но Defender в Черном море первый раз.

«Защитник» вошел в состав королевского флота в марте 2013 года. Полное водоизмещение 8500 тонн, длина 152 метра, ширина 21, осадка более семи метров, скорость более 30 узлов.

Артиллерия главного калибра — одна 114-мм установка Mark 8 Mod. 1. Зенитная — пара 20-мм Mark 15 Phalanx и два 30-мм «Эрликона». Ракетное вооружение — 2×4 пусковых установки противокорабельных ракет «Гарпун» и 48 пусковых установок для ракет «Астер-15» или «Астер-30». В ангаре два вертолета «Линкс» либо один «Мерлин».

«Эверстен» заходил в наш регион в 2019 году, однако гостил в Трабзоне, Поти и Констанце. Корабль вошел в состав ВМС Нидерландов в июне 2005 года. Длина 144 метра, ширина 19, осадка пять метров. Полное водоизмещение более 6000 тонн, экипаж более 200 человек, скорость более 28 узлов.

Артиллерийское вооружение состоит из одного 127-мм орудия главного калибра «Oтобреда» Мк100, семиствольной 30-мм артустановки «Голкипер», пары «эрликонов», пулеметов «Браунинг».

Ракетное вооружение – восемь противокорабельных ракет «Гарпун» и 40 пусковых установок вертикального старта Mк41 для ЗУР «Стандард» SM2 Блок IIIА (боезапас 32 ЗУР), «Си Спарроу» RIM-7Р (четыре ячейки, боезапас 32 ЗУР ).

Торпедное оружие – два двухтрубных 324-мм торпедных аппарата Mк32 (для торпед Mк46). В ангаре вертолет NH-90.

Корабли входят в эскорт новейшего британского авианосца «Куин Элизабет», вышедшего недавно в кругосветный поход.

Незадолго до захода в Одессу «Дефендер» и «Эверстен» провели совместные маневры с американским эсминцем USS Laboon DDG58.