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Посол Украины Оксана Маркарова сегодня встретится в Вашингтоне с исполняющим обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филипом Рикером.

Информация о встрече появилась в расписании на сайте Госдепа, передает УНИАН.

Переговоры дипломатов пройдут без прессы, их тематика не уточняется.

Встреча назначена на 19:00 (два часа ночи по киевскому времени).

Визит посла Украины в Госдеп состоится на фоне встречи Джо Байдена с Владимиром Путиным в Женеве.

Встреча Байдена и Путина запланирована на 16 июня в Женеве.

 
ForUm

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