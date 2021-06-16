Посол Украины Оксана Маркарова сегодня встретится в Вашингтоне с исполняющим обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филипом Рикером.
Информация о встрече появилась в расписании на сайте Госдепа, передает УНИАН.
Переговоры дипломатов пройдут без прессы, их тематика не уточняется.
Встреча назначена на 19:00 (два часа ночи по киевскому времени).
Визит посла Украины в Госдеп состоится на фоне встречи Джо Байдена с Владимиром Путиным в Женеве.
Встреча Байдена и Путина запланирована на 16 июня в Женеве.
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