Российские наемники в Центральноафриканской республике причастны к многочисленным военным преступлениям – убийству гражданских, пыткам и изнасилованиям.

Об этом говорится в материале CNN, где приводятся показания очевидцев, а также информация из конфиденциальных документов ООН, передает УНИАН.

Так, журналисты описывают расправу над мирными жителями в городе Бамбари 15 февраля. По многочисленным свидетельствам, там российские наемники открыли беспорядочный огонь по гражданским, которые спрятались в Мечети, услышав стрельбу.

Точное число убитых неизвестно, но по данным журналистов, погибли от 10 до 20 человек.

Инцидент в Бамбари – один из множества преступных эпизодов, который расследует CNN и правозащитники организации The Sentry.

Несмотря на повсеместную атмосферу страха, десятки людей в ЦАР говорили об убийствах, изнасилованиях и пытках, а также неизбирательных нападениях на гражданских, включая поджоги домов.

В распоряжении журналистов оказались и конфиденциальные документы ООН, которые подтверждают эти обвинения в адрес российских наемников.

Отчет миротворческих сил ООН, известнызх как MINUSCA, подтверждает причастность россиян к событиям в Бамбари.

По данным MINUSCA, на сегодня в ЦАР размещены около 2300 наемников, включая сирийский контингент. Они все меньше занимаются инструктажем и подготовкой войск, и все чаще принимают прямое участие в боевых действиях. Особенно после начала в январе правительственного контр-наступления против повстанцев.

Россияне также ввезли в страну бронетехнику, боевые вертолеты Ми-8 и Ми-24, а также БПЛА.

Помимо Бамбари, сообщается и о прочих преступлениях. Так, в декабре российские наемники обстреляли грузовик, который не остановился на блокпосту. Водитель потерял руку в результате ранения, трое пассажиров – сотрудники организации «Врачи без границ», погибли.

23 февраля наемники сожгли жилые дома в деревне возле города Боссангоа, что подтверждается внутренним отчетом MINUSCA.

14 мрта группа российских наемников застрелила старосту деревни в районе Бамбари, обвинив его в симпатии к повстанцам. Как рассказал правозащитникам один из очевидцев, россияне сожгли 60 домов и ограбили деревню.

Сообщается и о причастности наемников к исчезновению людей. Несколько свидетелей рассказали журналистам и правозащитникам, что у россиян есть база за пределами Бамбари. Там практикуются пытки задержанных.

На протяжении последних нескольких лет РФ усиливает свое гибридное присутствие на африканском континенте. Туда массово едут наемники и военные инструкторы, поставляется оружие и техника.

В ЦАР наемные силы оказывают поддержку действующему режиму.

В 2019 году командующий силами США в Африке генерал Томас Вальдхаузер заявлял, что у российской "группы Вагнера" в Центральноафриканской республике есть 175 инструкторов, и некоторые из них имеют доступ в кабинет президента.

Издание Bild со ссылкой на отчет немецкой разведки писало, что Путин делает Африку приоритетом, в шести регионах россияне планируют построить свои военные базы.

Базы хотят разместить в Центральноафриканской республике, на Мадагаскаре, Эритрее, в Мозамбике, Египте и Судане. В 2015 году по этому поводу между регионами континента и Россией были подписаны соответствующие документы.

В документе говорится, что РФ уже полуофициально учит африканских военных. Для этого 180 инструкторов перебросили в ЦАР и другие части Африки, а в России ежегодно обучаются около 20 солдат из Мали. Кроме того, местных диктаторов россияне обеспечивают боевиками частных группировок, в частности «вагнеровцами».