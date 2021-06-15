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Полная отмена всех коронавирусных ограничений в Великобритании откладывается до 19 июля, сообщает BBC со ссылкой на британского премьера Бориса Джонсона.

Следует отметить, что изначально планировалось, что все ограничения на социальные контакты будут отменены 21 июня, но научные советники призвали правительство отложить этот шаг из-за тревожной ситуации с распространением индийского штамма коронавируса (с недавних пор называют дельта-вариантом). Сейчас на него в Британии приходится 90% заражений. Считается, что этот штамм примерно на 60% более заразен, чем альфа-вариант, который ранее был доминантным в Британии, и вдвое чаще приводит к госпитализации инфицированных людей.

Премьер заявил об уверенности в том, что после 19 июля решение не придется откладывать повторно, но сейчас это необходимо, так как спешка может свести на нет предыдущие достижения в борьбе с эпидемией.

Джонсон отметил, что эти 4 недели дадут дополнительное время для вакцинации еще большего количества людей.

Единственное смягчения, которое все же наступит с 21 июня - отмена ограничения на количество гостей на свадьбах, которое сейчас составляет 30 человек. Другие ограничения продолжат действовать – так, рестораны могут обслуживать клиентов только за столами и не более 6 человек за столом; танцы в помещениях запрещены, а на открытых площадках «не рекомендуются», ночные клубы остаются закрытыми.

Собрания улице разрешены с участием до 30 человек, а внутри помещений - до 6 человек, или не более двух домохозяйств.

 
ForUm

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