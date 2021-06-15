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Лидеры НАТО на саммите в Брюсселе заявили, что Китай представляет угрозу безопасности - впервые Альянс заявил, что ему необходимо ответить на растущую мощь Пекина.

Об этом пишет Украинская правда  со ссылкой на The Guardian.

В коммюнике говорится, что «заявленные амбиции и настойчивое поведение Китая являются системными вызовами международному порядку, основанному на правилах».

В НАТО заявили об обеспокоенности по поводу «принудительной политики» Китая - очевидная ссылка на репрессии против уйгурских мусульман в Синьцзяне - расширения его ядерного арсенала и «частого отсутствия прозрачности и использования дезинформации».

The Guardian отмечает, что эта формулировка заметно мощнее, чем замечания, содержащиеся в согласованном в воскресенье заявлении G7, следует за лоббированием и давлением со стороны администрации Байдена, которая стремится создать противовес демократическим странам в ответ на растущую экономическую и военную мощь Пекина.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг настаивал на том, что Китай «не является противником», заявив, что вместо этого новая стратегия заключается в решении «проблем», поставленных Пекином, который «скоро станет крупнейшей экономикой в ​​мире» и имеет «уже второй по величине оборонный бюджет, крупнейший флот».

Отмечается, что Китай никогда ранее не упоминался в декларации саммита НАТО, за исключением короткой ссылки в 2019 году на «возможности и проблемы», которые страна представляла для членов западного альянса.

Напомним, 14 июня в Брюсселе состоялся саммит НАТО.
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